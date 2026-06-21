Ít ai biết, Hà Lan giữ kỷ lục bất bại dài nhất trong lịch sử World Cup

Hà Lan đã gửi thông điệp rõ ràng tại World Cup!

Theo báo Tây Ban Nha, Marca: "Đội tuyển Hà Lan đã gửi một thông điệp rõ ràng tại World Cup 2026! Được nhiều người xem là quốc gia xuất sắc nhất chưa từng nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup, Hà Lan vẫn là một ngoại lệ trong lịch sử, với ba lần vào chung kết mà không giành được danh hiệu, cùng với vị trí thứ 3 năm 2014 và vị trí thứ 4 năm 1998".

Đội tuyển Hà Lan đã gửi một thông điệp rõ ràng tại World Cup 2026!, theo Marca Ảnh: Reuters

Trong những năm 1970, dưới sự dẫn dắt mang tính cách mạng của Johan Cruyff, đội tuyển Hà Lan đã hai lần liên tiếp vào chung kết, để thua đối thủ Tây Đức tỷ số 1-2 năm 1974 và thua Argentina tỷ số 1-3 trong hiệp phụ năm 1978. Nỗi đau tiếp tục đeo bám họ vào năm 2010, khi chịu thất bại tỷ số 0-1, cũng trong hiệp phụ, trước Tây Ban Nha ở trận chung kết trên sân Soccer City, Johannesburg (Nam Phi).

World Cup 2026 có thể sẽ thay đổi vận mệnh của đội tuyển Hà Lan, Marca nhấn mạnh. Đội quân của HLV Ronald Koeman có thể không được chú ý nhiều trước khi giải đấu bắt đầu, nhưng họ đang tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ sau trận hòa tỷ số 2-2 ở trận mở màn với Nhật Bản, và họ cũng vừa đánh bại Thụy Điển với tỷ số tới 5-1.

"Giờ đây, Hà Lan đã khẳng định mình là một đội bóng mà không đối thủ nào muốn đối đầu ở vòng loại trực tiếp (knock-out), khi chỉ để thua hai trận trong 25 trận đấu tại World Cup đã chơi trong thế kỷ này", theo Marca.

Sau chiến thắng vang dội trước Thụy Điển, đội tuyển Hà Lan đã nâng kỷ lục số trận bất bại dài nhất trong lịch sử World Cup của mình lên con số 14 trận, tính từ trận chung kết năm 2010 trước Tây Ban Nha. Kỷ lục này, giúp họ chính thức vượt qua kỷ lục 13 trận của đội tuyển Brazil huyền thoại, đội đã giành chức vô địch World Cup liên tiếp vào năm 1958 và 1962.

Theo đó, kể từ thất bại trong trận chung kết World Cup năm 2010 tại Nam Phi trước Tây Ban Nha, đội tuyển Hà Lan đã có 9 chiến thắng và 5 trận hòa, minh chứng cho sự kiên cường của họ, cũng theo Marca.

Hà Lan đã trở thành ứng viên vô địch nặng ký tại World Cup 2026?

Điều đáng chú ý là mặc dù đội tuyển Hà Lan đã lỡ hẹn kỳ World Cup năm 2018 tại Nga, nhưng hai lần bị loại khỏi giải đấu này trước đó của họ kể từ năm 2010, đều đến từ các loạt sút luân lưu và trước duy nhất đối thủ đầy duyên nợ, Argentina, ở bán kết năm 2014 và tứ kết năm 2022.

FIFA không tính các thất bại ở loạt sút luân lưu là trận thua, tính chính thức là trận hòa. Vì vậy, đã giúp đội tuyển Hà Lan đang giữ một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" ở lịch sử World Cup.

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Nhìn vào sự thống trị của đội tuyển Hà Lan ở vòng bảng các kỳ World Cup, thống kê thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn: Hà Lan đã lập kỷ lục 18 trận bất bại ở vòng bảng, trận thua gần nhất của họ là vào năm 1994 trước đội tuyển Bỉ (0-1), Marca nhấn mạnh.

Hà Lan sẽ kết thúc vòng bảng World Cup 2026 với trận đấu với Tunisia vào lúc 6 giờ ngày 26.6 tại Kansas City. Vì Thụy Điển đã đánh bại Tunisia tỷ số tới 5-1 ở ngày ra quân bảng F này, còn Hà Lan thì thắng lại Thụy Điển cùng tỷ số 5-1 ở trận thứ hai ngày 21.6.

Giờ đây, rõ ràng "Cơn lốc màu da cam" có đủ mọi khả năng sẽ cuốn phăng luôn Tunisia, để giành thêm một chiến thắng nữa và kéo dài chuỗi trận bất bại chưa từng có của họ khi tiến vào vòng knock-out 32 đội tại World Cup 2026.