World Cup 2026, Tunisia - Nhật Bản: Chiến thắng cho 'Samurai xanh'

Nhật Bản tìm kiếm chiến thắng đầu tại World Cup 2026 ảnh: reuters

3 điểm cho Nhật Bản

Trận đấu Tunisia và Nhật Bản lúc 11 giờ ngày 21.6 là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa đại diện châu Phi và châu Á. Cả 2 đội đều không thuộc nhóm ứng viên hàng đầu, nhưng lại sở hữu lối chơi khó chịu, giàu kỷ luật và đủ khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.

Tunisia thường được biết đến với nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và lối đá thiên về sự chắc chắn. Đại diện Bắc Phi có xu hướng tổ chức phòng ngự số đông, bịt kín khu vực trung lộ và chờ thời cơ phản công.

Trong những trận đấu lớn, Tunisia thường chơi quyết liệt, không ngại va chạm và biết cách làm giảm nhịp độ tấn công của đối thủ. Trong khi đó, Nhật Bản là đội bóng có lối chơi hiện đại, tốc độ và giàu tính tổ chức.

Tunisia rất quyết tâm cho trận đấu này ảnh: reuters

Đại diện châu Á mạnh ở khả năng vây ráp, chuyển trạng thái nhanh và phối hợp nhóm ở cự ly ngắn. Những cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật có thể giúp Nhật Bản tạo ra khác biệt, đặc biệt trong các tình huống đánh vào khoảng trống sau lưng hàng thủ Tunisia.

Về tương quan, trận Tunisia vs Nhật Bản nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co. Tunisia có thể chủ động chơi thấp để hạn chế tốc độ của Nhật Bản, trong khi "Samurai xanh" sẽ cố gắng kiểm soát bóng và kéo giãn đội hình đối phương.

Nếu Nhật Bản kiên nhẫn trong khâu triển khai, họ có cơ hội tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm, để ghi bàn.

Niềm vui của cầu thủ Nhật Bản sau bàn gỡ 2-2 ở phút 88 trước Hà Lan ảnh: reuters

Điểm mấu chốt của trận đấu nằm ở khả năng tận dụng thời cơ. Tunisia cần phát huy sức mạnh trong các pha tranh chấp và bóng cố định, còn Nhật Bản phải duy trì tốc độ cao, đồng thời tránh để đối thủ kéo trận đấu vào thế va chạm. Một bàn thắng sớm có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Nhìn chung, Nhật Bản được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự linh hoạt trong lối chơi và chất lượng kỹ thuật. Tuy nhiên, Tunisia đủ khả năng khiến trận đấu trở nên khó lường nếu phòng ngự tập trung. Mặc dù vậy, một chiến thắng cho đại diện châu Á là điều được kỳ vọng.