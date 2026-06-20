Nhật Bản và Tunisia đá trận cực đặc biệt ở World Cup, cựu trọng tài lừng danh Colina nói gì?

Dấu mốc lịch sử World Cup sau 96 năm

World Cup đầu tiên diễn ra tại Uruguay năm 1930 với chỉ 13 đội tham dự. Khi ấy, rất ít người có thể hình dung rằng giải đấu sẽ phát triển mạnh mẽ để trở thành sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất hành tinh, quy tụ 48 đội tuyển và có tới 104 trận đấu tại kỳ World Cup 2026.

Chính vì thế, trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và Tunisia được FIFA xem là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển toàn cầu của bóng đá. Một đại diện hàng đầu châu Á đối đầu với một đội tuyển giàu truyền thống của châu Phi ngay tại Bắc Mỹ - nơi World Cup 2026 được đồng tổ chức bởi Mỹ, Canada và Mexico - được coi là hình ảnh phản ánh rõ nhất tinh thần hội nhập của môn thể thao vua.

Màn so tài giữa đội tuyển Nhật Bản và Tunisia là trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA

Tiền vệ đội trưởng Tunisia Ellyes Skhiri thừa nhận anh cảm thấy vô cùng tự hào khi được góp mặt ở trận đấu đặc biệt này: "Được chơi tại World Cup đã là giấc mơ của mọi cầu thủ. Nhưng được thi đấu ở trận thứ 1.000 của giải đấu lại càng mang ý nghĩa biểu tượng. Nó khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn lịch sử và những khoảnh khắc vĩ đại mà World Cup đã tạo ra suốt gần một thế kỷ”.

Trong khi đó, HLV Hajime Moriyasu khẳng định đây là niềm vinh dự lớn với bóng đá Nhật Bản và cả châu Á: "Chúng tôi rất tự hào khi được tham gia trận đấu lịch sử này. Hy vọng Nhật Bản và Tunisia sẽ cống hiến một trận đấu xứng đáng với truyền thống lâu đời của World Cup".

Tuy mang ý nghĩa lịch sử, nhưng với HLV Moriyasu, ưu tiên hàng đầu vẫn là chiến thắng. Nhật Bản vừa có màn trình diễn ấn tượng khi cầm hòa ứng viên vô địch Hà Lan với tỷ số 2-2 ở lượt trận mở màn. Tuy nhiên, ông cho rằng kết quả đó không đảm bảo bất cứ điều gì.

"Các cầu thủ đã thi đấu tốt trước Hà Lan nhưng không ai hài lòng với một trận hòa. Chúng tôi cần chiến thắng trước Tunisia", HLV Moriyasu nhấn mạnh.

HLV Moriyasu thận trọng ở trận cầu với đội tuyển Tunisia ẢNH: REUTERS

Nhà cầm quân người Nhật Bản đặc biệt thận trọng bởi đối thủ đã có sự thay đổi lớn sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển. Tunisia đã sa thải HLV Sabri Lamouchi chỉ sau một trận đấu - trường hợp đầu tiên tại World Cup 2026 bị mất việc để bổ nhiệm chiến lược gia giàu kinh nghiệm Herve Renard. Tại World Cup 2022, ông Herve Renard từng dẫn dắt Ả Rập Xê Út và gây địa chấn khi đánh bại đội tuyển Argentina.

"Tunisia chắc chắn sẽ là một tập thể hoàn toàn khác. HLV mới sẽ mang đến sự hưng phấn và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Chúng tôi không được phép chơi thụ động", ông Moriyasu nhận định.

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FIFA tạo dấu ấn đặc biệt với tổ trọng tài

Đáng chú ý, FIFA cũng tạo nên dấu ấn riêng cho cột mốc lịch sử này bằng việc dành những đặc quyền chưa từng có cho tổ trọng tài.

FIFA công bố bộ trang phục trọng tài đặc biệt, chỉ có một lần duy nhất tại World Cup ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trọng tài người Romania Istvan Kovacs được chỉ định cầm còi trận Nhật Bản - Tunisia. Theo Trưởng ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina, vị vua áo đen 41 tuổi Kovacs sẽ mặc bộ trang phục đặc biệt với những đường viền màu vàng thay vì màu trắng như thông thường.

Đặc biệt hơn, trên ngực áo của ông sẽ xuất hiện huy hiệu màu vàng có in số "1000" nhằm kỷ niệm cột mốc đặc biệt của World Cup.

"Đây là một trận đấu rất, rất đặc biệt. Hãy tưởng tượng bạn là trọng tài của trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup. Một dịp như vậy xứng đáng có điều gì đó đặc biệt", ông Collina chia sẻ.