World Cup 2026: Bị Iran tố 'cố tình gây khó dễ' và kiện lên FIFA, chính phủ Mỹ nói gì?

Nhà Trắng lên tiếng, khẳng định đối xử công bằng

Theo quy định hiện tại, đội tuyển Iran chỉ được phép đến thành phố đăng cai trong vòng 24 giờ trước trận đấu và phải trở lại đại bản doanh tại Tijuana (Mexico) ngay sau khi trận đấu kết thúc. HLV Amir Ghalenoei trước đó mô tả Iran là "đội tuyển bị đối xử bất công nhất World Cup".



Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Lực lượng đặc trách World Cup của Nhà Trắng, cho biết kế hoạch hiện nay vẫn đang được xem xét: "Chúng tôi đang tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Hãy tiếp tục theo dõi". Ông cho biết các quy định có thể được điều chỉnh trước trận đấu cuối vòng bảng của Iran gặp Ai Cập tại Seattle.

Ông Giuliani (giữa) khẳng định muốn đảm bảo an toàn cho Iran ẢNH: REUTERS

Giuliani cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ đang gây khó dễ cho đội tuyển Iran. Theo ông, việc chuyển đại bản doanh của Iran từ bang Arizona sang Tijuana thực tế nhằm giảm thời gian di chuyển cho đội bóng. Ông nói: "Chúng tôi tin rằng phương án hiện tại là tốt nhất, xét trên các yếu tố an ninh và hậu cần".

Đại diện Nhà Trắng nhấn mạnh ưu tiên lớn nhất của Mỹ là đảm bảo an toàn cho tất cả các đội tuyển, quan chức và người hâm mộ tham dự World Cup 2026. Ông cho biết hiện chưa có mối đe dọa cụ thể nào nhắm vào giải đấu, nhưng các cơ quan chức năng vẫn duy trì mức cảnh giác cao.

Iran vẫn sẽ kiện

Trước đó, Iran đã nhiều lần phàn nàn về những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Do căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Iran cũng như các vấn đề liên quan đến thị thực, đội tuyển Iran buộc phải đặt đại bản doanh tại Mexico thay vì Mỹ. Một số thành viên trong ban huấn luyện và quan chức bóng đá Iran cũng không được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

Iran nỗ lực vượt qua khó khăn ẢNH: REUTERS

Sau trận hòa 2-2 với New Zealand, HLV Ghalenoei cho rằng những thay đổi về nơi đóng quân và lịch trình di chuyển đã ảnh hưởng trực tiếp đến màn trình diễn của đội nhà. Tiền đạo Mehdi Taremi thậm chí mô tả tình hình của tuyển Iran là một "thảm họa", đồng thời kêu gọi FIFA can thiệp.

Bất chấp những tranh cãi, Giuliani đánh giá World Cup 2026 đang diễn ra thành công và cho rằng giải đấu đã có một khởi đầu tích cực. Ông gọi đây là một phần quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Vụ việc tiếp tục làm gia tăng sự chú ý đối với đội tuyển Iran trước trận đấu quan trọng gặp Bỉ ở bảng G. Liên đoàn Bóng đá Iran vẫn sẽ nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, trong khi phía Mỹ khẳng định các biện pháp hiện nay xuất phát từ yêu cầu an ninh chứ không nhằm gây bất lợi cho đại diện Tây Á.