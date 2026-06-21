Chấn thương lại ám ảnh đội tuyển Đức, Brazil ra thông báo đặc biệt về Raphinha

Đội tuyển Brazil vẫn hy vọng Raphinha kịp hồi phục

Raphinha là cầu thủ tấn công tốt nhất trong đội hình đội tuyển Brazil hiện nay. Anh được HLV Ancelotti sử dụng đa năng ở các vị trí tấn công, bên cạnh Vinicius và Paqueta tạo thành bộ ba tấn công chủ chốt tại World Cup 2026.

HLV Ancelotti hy vọng Raphinha sẽ trở lại từ các trận ở vòng knock-out với đội tuyển Brazil Ảnh: Reuters

Nhưng chấn thương gặp phải trong trận đội tuyển Brazil thắng Haiti với tỷ số 3-0 ngày 20.6, khiến Raphinha phải ngồi ngoài một thời gian. CBF không xác định thời gian khi nào Raphinha sẽ trở lại, chỉ cho rằng anh sẽ không thi đấu trận tiếp theo gặp đội tuyển Scotland lúc 5 giờ ngày 25.6.

"Raphinha bị chấn thương cơ ở vùng sau đùi phải. Cầu thủ này sẽ tuân theo phác đồ điều trị tích cực, có sự giám sát của đội ngũ y tế của đội tuyển Brazil, nhằm mục đích hồi phục và trở lại hoạt động trong thời gian ngắn nhất có thể. Raphinha sẽ không chia tay World Cup", thông báo của CBF ngày 21.6 cho biết.

Cũng theo CBF, Raphinha đã được kiểm tra chấn thương ngay sau khi đội tuyển Brazil trở về trại huấn luyện ở New Jersey. Dù tình hình không đến mức quá tệ, nhưng ngôi sao tấn công này cần phải điều trị tích cực để hồi phục và trở lại thi đấu tại giải đấu. Theo báo chí Brazil, HLV Ancelotti hy vọng Raphinha sẽ trở lại từ các trận ở vòng knock-out, nhưng khả năng từ vòng 32 đội hay 16 đội nếu đội tuyển Brazil đi tiếp, vẫn đang bỏ ngỏ.

Tin tốt cho đội tuyển Brazil là cầu thủ kỳ cựu Neymar đã trở lại tập với bóng, và khả năng sẽ bước vào các buổi tập chính thức cùng toàn đội để có thể thi đấu ở trận gặp Scotland. Nhưng khả năng đá chính của Neymar là bằng 0, do anh nghỉ thi đấu từ ngày 27.5 đến nay, và cần thời gian để đạt thể lực lẫn phong độ. HLV Ancelotti chỉ có thể tung Neymar vào sân từ ghế dự bị vài mươi phút, và phải tìm giải pháp thay vị trí của Raphinha, có thể là cầu thủ Rayan, như đã thay thế ở trận gặp Haiti, kênh Ge Globo (Brazil) cho biết.

Thêm một ngôi sao nữa chia tay đội tuyển Đức?

Theo HLV Julian Nagelsmann, hậu vệ Nico Schlotterbeck bị nghi ngờ bị chấn thương dây chằng và "đó không phải là một dấu hiệu tốt chút nào". Nagelsmann tiết lộ điều này sau trận đội tuyển Đức lội ngược dòng thắng Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 ngày 21.6 ở lượt thứ hai bảng E, và sớm giành vé vào vòng 32 đội.

Đội tuyển Đức đã tiến vào vòng knock-out World Cup, nhưng chấn thương lại ám ảnh họ Ảnh: Reuters

Schlotterbeck bị ảnh hưởng chấn thương mắt cá chân trong hiệp một sau một pha va chạm với cầu thủ Amad Diallo của Bờ Biển Ngà. Cú va chạm vào chân trái khiến đội ngũ y tế phải can thiệp. Hậu vệ này được điều trị tại chỗ trước khi trở lại thi đấu tiếp phần còn lại của trận đấu, gần 30 phút. Vào đầu hiệp hai, anh được HLV Nagelsmann thay thế bởi Antonio Rudiger.

Trước đó, đội tuyển Đức cũng phải chia tay ngôi sao trẻ đang lên Lennart Karl của Bayern Munich vì bị rách cơ, HLV Nagelsmann phải gọi gấp cầu thủ Assan Ouédraogo của RB Leipzig thay thế. Bây giờ đây, khi đội tuyển Đức đã tiến vào vòng knock-out, họ lại gặp nỗi ám ảnh chấn thương, theo báo chí Đức.

HLV Nagelsmann cũng thừa nhận, rất có khả năng Schlotterbeck sẽ phải nói lời chia tay World Cup, vì chấn thương dây chằng "luôn được xem là không được khả quan cho lắm". Nhưng nhà cầm quân này cũng hy vọng mọi thứ không như dự đoán hiện nay, vì Schlotterbeck cần trải qua cuộc kiểm tra bằng chụp chiếu để tìm ra chẩn đoán chính xác và mức độ của chấn thương.