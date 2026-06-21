Đội tuyển Anh lo sốt vó vì một loạt trụ cột chấn thương, HLV Tuchel lên phương án ‘nóng’

Hai ngôi sao tấn công chấn thương gì?

Theo tiết lộ của phóng viên hiện trường Rob Dorsett (Sky Sports News), đội tuyển Anh bước vào buổi tập gần nhất với một số vấn đề thể trạng đáng chú ý. Trong đó, Marcus Rashford là cái tên mới nhất gia nhập danh sách cần được theo dõi. Tiền đạo của Manchester United cảm thấy căng cơ gân kheo ngay sau khi ghi bàn thắng thứ tư vào lưới Croatia.



"Rashford phàn nàn về cảm giác căng ở gân kheo sau trận đấu và đang được theo dõi rất cẩn thận", Dorsett dẫn lời HLV Thomas Tuchel.

Saka có thể được cho nghỉ ở trận gặp Ghana ẢNH: REUTERS

Thông tin này khiến ban huấn luyện đội tuyển Anh không khỏi lo lắng bởi Rashford đã tạo dấu ấn rõ nét sau khi vào sân từ ghế dự bị. Trong khoảng 20 phút góp mặt trên sân, tiền đạo 28 tuổi liên tục khuấy đảo hàng thủ Croatia trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho "Tam Sư".

Trong khi đó, Bukayo Saka vẫn đang phải vật lộn với vấn đề ở gân Achilles. Ngôi sao Arsenal được cho là đã dính chấn thương này từ giai đoạn cuối mùa giải cấp CLB. Dù chưa có dấu hiệu nghiêm trọng, đội ngũ y tế đội tuyển Anh vẫn phải kiểm soát khối lượng vận động của cầu thủ chạy cánh này nhằm tránh nguy cơ tái phát.

Rice dính 2 chấn thương cùng lúc

Trường hợp đáng chú ý nhất vẫn là Declan Rice. Tiền vệ 27 tuổi bị thay ra giữa trận gặp Croatia dù không có va chạm mạnh nào. Sau trận đấu, Rice tiết lộ anh đã phải kiểm soát một vấn đề liên quan đến dây thần kinh vùng gân kheo kể từ dịp Giáng sinh năm ngoái.

"Tôi đã phải quản lý cơn đau thần kinh ở gân kheo cùng Arsenal trong thời gian dài. Không nhiều người biết điều đó vì mọi thứ diễn ra phía sau hậu trường", Rice chia sẻ với ITV.

Cho Rice nghỉ ngơi để hồi phục hay tiếp tục thi đấu sẽ là bài toán rất khó với HLV Tuchel ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, theo Sky Sports, Rice còn gặp vấn đề ở lưng và chính cơn đau tái phát này là nguyên nhân khiến anh phải rời sân sớm trước Croatia.

Những thông tin trên lập tức khiến cựu hậu vệ Gary Neville bày tỏ sự lo ngại. Bình luận trên ITV, huyền thoại Manchester United cho rằng việc Rice phải nghỉ ngơi là điều bất thường.

"Tôi thực sự lo lắng. Declan Rice là mẫu cầu thủ gần như không thể bị đánh gục. Nếu cậu ấy nói mình đang bị đau thần kinh ở gân kheo, tôi sẽ rất quan ngại. Bạn không cho Roy Keane nghỉ ngơi. Bạn cũng không cho Declan Rice nghỉ ngơi. Họ không phải kiểu người than phiền, trừ khi thực sự có điều gì đó không ổn", Neville nhận định.

Quan điểm này cũng được nhiều chuyên gia Anh đồng tình. Rice là mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống của Tuchel, đóng vai trò cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nếu không đạt thể trạng tốt nhất, sức mạnh của tuyển Anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Dẫu vậy, vẫn có những tín hiệu tích cực dành cho người hâm mộ "Tam Sư". Rice khẳng định anh cảm thấy tốt hơn trong những ngày gần đây và tin rằng mình có thể sớm trở lại trạng thái sung mãn. Trong khi đó, Tuchel cũng chưa xác nhận bất kỳ trường hợp nào phải bỏ lỡ trận đấu với Ghana. Trận đấu giữa đội tuyển Anh và Ghana sẽ diễn ra lúc 3 giờ ngày 24.6 (giờ Việt Nam).



