Thắng đậm 7-1, đội tuyển Đức vẫn có một cá nhân bị chỉ trích nặng nề

Truyền thông Đức thất vọng với Sane

Trong ngày Felix Nmecha ghi bàn ngay phút thứ 6, Kai Havertz lập cú đúp, Jamal Musiala tìm lại cảm hứng, Nathaniel Brown ghi dấu ấn bằng 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo, còn Deniz Undav tạo ra ảnh hưởng lớn sau khi vào sân từ ghế dự bị, Sane lại là cầu thủ hiếm hoi rời sân mà không để lại nhiều dấu ấn bên phía đội tuyển Đức.

Tờ Welt thậm chí là một trong những cơ quan truyền thông đầu tiên chỉ đích danh cầu thủ chạy cánh 30 tuổi. Trong bài phân tích sau trận, tờ báo này nhận định các tân binh như Nmecha hay Brown đã có màn ra mắt World Cup xuất sắc, trong khi "Leroy Sane tiếp tục gây thất vọng".

Đó không phải nhận xét quá bất ngờ. Thực tế, Sane bước vào World Cup 2026 dưới áp lực rất lớn. Trước giải đấu, cựu danh thủ Lothar Matthaus từng công khai chỉ ra việc ngôi sao này mắc quá nhiều sai lầm trong các trận đấu gần đây của đội tuyển Đức. Ngay cả khi HLV Nagelsmann vẫn đặt niềm tin tuyệt đối, những hoài nghi xung quanh Sane chưa bao giờ biến mất.

Trong khi Wirtz, Havertz, Musiala đều góp dấu giày trong các bàn thắng của đội tuyển Đức, Sane chỉ để lại sự thất vọng ẢNH: REUTERS

Trận gặp Curacao lẽ ra phải là cơ hội lý tưởng để cầu thủ đang khoác áo Galatasaray giải tỏa sức ép. Đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Đức kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Nhưng Sane lại không tận dụng được. Trong hiệp 1, cầu thủ này có một số tình huống đi bóng quen thuộc bên cánh phải nhưng các pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác. Sang hiệp 2, khi Đức đã dẫn 4-1 và Curacao gần như buông xuôi, Sane tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của mình dù đã ở thế đối mặt với thủ môn. Đây là tình huống mà nhiều chuyên gia Đức cho rằng một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu buộc phải chuyển hóa thành bàn thắng.

Sane phải nhìn lại mình

Trong nhiều năm qua, Sane luôn là cầu thủ gây tranh cãi nhất đội tuyển Đức. Anh sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến thuộc hàng xuất sắc châu Âu. Nhưng vấn đề nằm ở tính ổn định. Có những ngày Sane đủ sức hủy diệt mọi hàng phòng ngự. Nhưng cũng có những trận đấu anh khiến người hâm mộ phát điên vì các pha xử lý rườm rà hoặc dứt điểm thiếu chính xác.

Trước Curacao, sự tương phản ấy xuất hiện rất rõ. Trong khi Musiala chỉ cần một cơ hội để ghi bàn, Havertz tận dụng gần như hoàn hảo các khoảng trống đối phương để lập cú đúp, còn Undav vào sân từ ghế dự bị vẫn kịp ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần, Sane tiếp tục là người thiếu hiệu quả nhất trong nhóm cầu thủ tấn công.

Các nền tảng thống kê cũng phản ánh điều đó. Theo Sofascore, Sane nằm trong nhóm cầu thủ tấn công có điểm số thấp nhất (6,4 điểm) của đội tuyển Đức sau trận thắng Curacao, thua xa những Musiala (8,5 điểm), Havertz (9,1 điểm) hay Wirtz (8 điểm).

Sane tiếc nuối sau những tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ẢNH: REUTERS

Dĩ nhiên, sẽ là quá sớm để kết luận tương lai của Sane tại World Cup 2026 chỉ sau một trận đấu. Đội tuyển Đức vẫn còn hai thử thách khó khăn hơn rất nhiều trước Bờ Biển Ngà và Ecuador. HLV Nagelsmann cũng chưa có dấu hiệu muốn thay đổi niềm tin dành cho cậu học trò.

Nhưng chính điều đó lại khiến áp lực dành cho Sane ngày càng lớn. Bởi khi cả đội cùng tỏa sáng, mọi ánh mắt sẽ tự nhiên hướng về người duy nhất chưa đáp ứng được kỳ vọng. Và trong một giải đấu ngắn ngày như World Cup, không ai có quá nhiều cơ hội để sửa sai.

Đội tuyển Đức đã có màn khởi đầu gần như hoàn hảo. Nhưng nếu muốn tiến sâu, "Cỗ xe tăng" chắc chắn cần phiên bản tốt nhất của Leroy Sane. Còn nếu những màn trình diễn như trước Curacao tiếp tục lặp lại, ngôi sao 30 tuổi hoàn toàn có thể trở thành "người ngoài cuộc" trong hành trình chinh phục ngôi vương.