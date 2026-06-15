Các kênh phát trực tiếp Iran - New Zealand: Cuộc đấu trí cực gay cấn, FIFA và nước Mỹ hồi hộp

Iran bị ảnh hưởng thế nào?

Đội tuyển Iran sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với New Zealand, diễn ra lúc 8 giờ ngày 16.6 (giờ Việt Nam). Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360... Nếu chỉ nhìn vào tương quan lực lượng, Iran rõ ràng được đánh giá cao hơn New Zealand.

Đội bóng Tây Á đang góp mặt ở kỳ World Cup thứ 4 liên tiếp và tiếp tục duy trì vị thế là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á. Họ vượt qua vòng loại mà không để thua trận nào, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Dù những ngôi sao như Mehdi Taremi không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Iran vẫn được xem là tập thể có tổ chức và bản sắc rõ ràng.

Ảnh: TV360

Taremi được kỳ vọng tỏa sáng, giúp Iran giành chiến thắng ở trận ra quân ẢNH: REUTERS

Nhưng bóng đá không chỉ là 90 phút trên sân. Những tuần gần đây, đội bóng của HLV Amir Ghalenoei liên tục gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị. Địa điểm đóng quân của Iran bị thay đổi vào phút chót, khiến toàn đội phải chuyển kế hoạch tập huấn từ Mỹ sang Mexico trước khi di chuyển đến Los Angeles để thi đấu. Một số thành viên trong ban hỗ trợ cũng gặp trở ngại về thủ tục nhập cảnh, khiến quá trình chuẩn bị của đội tuyển bị ảnh hưởng đáng kể.

"Chúng tôi đến muộn và không có đủ thời gian để thích nghi. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đội bóng", HLV Ghalenoei thừa nhận trước trận đấu. Nhà cầm quân 62 tuổi cho biết đội tuyển Iran đã phải thay đổi địa điểm đóng quân tới hai lần trong quá trình chuẩn bị cho World Cup. Dù vậy, ông vẫn tin các học trò đủ bản lĩnh để vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Thuyền trưởng của Iran nhấn mạnh: "Người Iran luôn biết cách biến khó khăn thành cơ hội. Chúng tôi không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc mang niềm vui đến cho người dân Iran". Điều đáng chú ý là HLV Ghalenoei nhiều lần khẳng định đội tuyển của ông sẽ không để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân.

"Chúng tôi đến đây để chơi một trận đấu chất lượng. Chúng tôi không quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Chúng tôi không phải những người làm chính trị. Bóng đá là bóng đá", chiến lược gia này khẳng định. Thông điệp tương tự cũng được Mehdi Taremi chia sẻ. Tiền đạo từng nhiều năm thi đấu tại châu Âu cho rằng World Cup phải là nơi kết nối mọi người thông qua bóng đá, thay vì bị chi phối bởi những vấn đề khác ngoài chuyên môn.

New Zealand không áp lực

Trong khi Iran bước vào giải đấu với nhiều biến động, New Zealand lại mang tâm thế hoàn toàn khác. Đại diện châu Đại Dương trở lại World Cup sau 16 năm vắng mặt và xem đây là phần thưởng cho cả một thế hệ cầu thủ. HLV Darren Bazeley cho biết đội bóng của ông tiếp cận trận đấu với sự bình thản: "Thành thật mà nói, chúng tôi xem đây là một trận đấu bình thường. Chúng tôi chuẩn bị giống như mọi trận đấu quốc tế khác".

Wood (số 9) là nhân tố Iran phải dè chừng ẢNH: REUTERS

Tiền đạo Chris Wood, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử New Zealand, cũng khẳng định toàn đội chỉ tập trung vào bóng đá: "Khi bước qua vạch vôi, những điều khác không còn quan trọng nữa".

Dù bị đánh giá thấp hơn, New Zealand không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Những trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 đã cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá đang dần thu hẹp. Nhiều đội tuyển bị xếp cửa dưới vẫn tạo ra không ít khó khăn cho các ứng viên mạnh hơn.

Đó là lý do Iran không được phép chủ quan. Bởi sau trận đấu với New Zealand, đội bóng của HLV Ghalenoei sẽ còn phải đối đầu với hai đối thủ rất mạnh là Bỉ và Ai Cập. Nếu muốn lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup, họ cần tận dụng tối đa cơ hội giành 3 điểm ở trận ra quân.

Với kinh nghiệm, chất lượng đội hình và khát vọng khẳng định bản thân sau giai đoạn chuẩn bị nhiều biến động, Iran có đủ cơ sở để hướng đến chiến thắng. Nhưng World Cup luôn là sân khấu của những bất ngờ.