Argentina - Áo (0 giờ ngày 23.6, trực tiếp trên VTV6): Messi viết tiếp câu chuyện lịch sử World Cup

Messi đặt mình ngoài… bóng đá

Khi được ca ngợi sau trận thắng Algeria 3-0, Messi nói về Nadal, rằng anh đã xem bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của tay vợt lừng danh người Tây Ban Nha này ngay tại World Cup 2026, với một sự đồng cảm: "Tôi và anh ấy rất giống nhau".

Messi giải thích, tính cách của anh và Nadal tương đồng, vì luôn tận hưởng môn thể thao của mình bất chấp việc thi đấu dưới áp lực. Anh cũng cảm thấy giữa họ có điểm chung, đó là cống hiến hết lòng với môn thể thao mà mình đam mê.

Messi sẽ viết tiếp câu chuyện lịch sử của mình với những kỷ lục mới ẢNH: REUTERS





Đây là lý do Messi coi nhẹ việc lập các kỷ lục mà anh vừa tạo ra tại World Cup 2026. "Thật vinh dự khi được cạnh tranh với tất cả những cầu thủ vĩ đại, bao gồm cả Ronaldo (Brazil), anh ấy là một trong số những cầu thủ mà tôi đã theo dõi. Theo tôi, Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng lại không đứng ở vị trí dẫn đầu. Vì vậy, cuối cùng mọi thứ chỉ là một số liệu thống kê", Messi bày tỏ.

Ronaldo mà Messi nhắc, là Ronaldo Luis Nazario de Lima, người được ví là "người ngoài hành tinh", cựu danh thủ Brazil, đã ghi 15 bàn qua 19 trận và 4 kỳ World Cup. Kỷ lục này đã bị Messi vượt qua. Nhưng chính Ronaldo nói: "Thế giới không nên bàn luận nữa, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Trong khi đó, Miroslav Klose cũng lên tiếng từ trước khi World Cup 2026 bắt đầu: "Kỷ lục ghi bàn của tôi ở World Cup sẽ bị phá? Điều này là hoàn toàn bình thường, vì đó sẽ là Messi. Với tôi, Messi luôn là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và không cần bàn cãi".

"Tuy nhiên, Messi chỉ xem mình như mọi cầu thủ khác ở đội tuyển Argentina. Anh luôn đặt lợi ích của đội tuyển và tập thể lên cao nhất, và không theo đuổi bất cứ kỷ lục nào. Tất cả đều là tự nhiên, các kỷ lục tự tìm đến Messi", De Paul, bạn thân của Messi ở đội tuyển Argentina và CLB Inter Miami, chia sẻ.

Bao nhiêu kỷ lục nữa chờ Messi ?

Sau trận gặp Algeria, Messi tiết lộ lý do anh bật khóc sau bàn thắng mở tỷ số là vì anh vừa "trải qua những ngày khó khăn và phức tạp". Cụ thể, đó là tình trạng sức khỏe của bố anh - ông Jorge Messi. Vụ việc này sau đó trở thành vụ bê bối truyền thông gây sốc cho người dân Argentina, khi một người dẫn chương trình của kênh LuzuTV thông báo tin thất thiệt "bố của Messi qua đời".

Gia đình của Messi phải đính chính, và ngay cả Tổng thống Argentina Javier Milei cũng phải lên tiếng: "Nếu các người gây sự với Messi, các người đang gây sự với tất cả chúng tôi". Ông Jorge Messi "đang gặp vấn đề về sức khỏe", và theo cập nhật từ thông báo của gia đình Messi, "ông đang được theo dõi y tế, hồi phục và tiến triển tốt".

Trong các ngày chuẩn bị trước trận đấu gặp đội tuyển Áo, Messi thể hiện tâm trạng thoải mái, anh đang tập trung toàn bộ tinh thần của mình cho đội tuyển Argentina, theo nhà báo Gaston Edul của TyC Sports. Điều này cũng đồng nghĩa, một Messi đã yên tâm phần nào về tình hình sức khỏe của bố anh, anh sẽ lại ra sân và các kỷ lục lại sẽ tự tìm đến. Đây cũng là điều cả thế giới bóng đá chờ đợi.

Chỉ cần ghi thêm một bàn thắng, hoặc có thêm kiến tạo, và đội tuyển Argentina lại chiến thắng, Messi sẽ phá tiếp hàng loạt kỷ lục, gồm: ghi bàn nhiều nhất, kiến tạo nhiều nhất, cầu thủ có số trận thắng nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Hoặc nếu ghi bàn tiếp từ ngoài vòng 16,5 m, anh lại phá luôn kỷ lục vừa cân bằng 5 bàn (từ ngoài vòng cấm) với cựu danh thủ Rivelino (Brazil) thiết lập từ thập niên 1970.

Nhưng những kỷ lục không phải là điều Messi nhắm đến, hành trình của anh tại World Cup 2026 là bảo vệ ngôi vô địch, và nó chỉ mới bắt đầu.