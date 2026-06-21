CĐV Brazil ‘yểm bùa’ Messi, người hâm mộ Argentina lập tức đáp trả

'Lời nguyền Rocky Balboa' là gì, vì sao ảnh hưởng Messi?

Sở dĩ có chuyện này, là vì đội tuyển Ecuador trở thành nạn nhân vừa trải qua tình thế "rất lạ" như vậy, khi chẳng ghi được bàn nào, chỉ hòa và thua sau hai trận ra quân tại World Cup 2026. Nên người hâm mộ Argentina phải "có kiêng có lành". Cần nhớ, Ecuador đến World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng lớn, họ được xem là "ngựa ô" Nam Mỹ, nhưng giờ có thể sớm ra về ngay vòng bảng.

Người hâm mộ Argentina đã dựng một bức tượng lớn của Messi nhằm hóa giải 'lời nguyền Rocky Balboa' Ảnh: Chụp màn hình từ clip/TyC Sports

Theo báo Tây Ban Nha, Marca, "lời nguyền Rocky Balboa" không phải là chuyện đùa ở Philadelphia. Nhiều đội bóng thuộc NFL (bóng đá nhà nghề kiểu Mỹ), NBA (bóng rổ) và MLB (bóng chày) đã trở thành nạn nhân của hiện tượng này, sau khi đối đầu với các đội thể thao của thành phố.

Lý do bắt nguồn là từ một truyền thuyết của địa phương: bất kỳ trang phục của đội bóng nào được mặc cho bức tượng đều sẽ thua trận đấu tiếp theo.

Hiện tượng này đã trở nên phổ biến đến mức Sở Du lịch Pennsylvania cảm thấy buộc phải đưa ra một lời cảnh báo hài hước. Họ đã đưa ra một tuyên bố chính thức tới các đoàn quốc tế dự kiến thi đấu các trận World Cup 2026 tại thành phố Philadelphia, bao gồm Brazil, Haiti, Pháp, Iraq, Curacao, Croatia và Ghana, về "hiện tượng đã được ghi nhận rõ ràng" này.

Bản thông báo kết luận bằng một lời khuyên thẳng thắn: "Pennsylvania chào đón các bạn, và với tư cách là chủ nhà, chúng tôi cảnh báo các bạn về lời nguyền của bức tượng Rocky Balboa".

Sự mê tín đã lên đến đỉnh điểm chỉ vài ngày trước trận đấu ra quân của đội tuyển Ecuador ở World Cup 2026 tại Philadelphia. Hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung tại Bảo tàng nghệ thuật Philadelphia, một vài người có thể là CĐV Bờ Biển Ngà đã mặc cho bức tượng Rocky Balboa bộ trang phục của đội Ecuador.

Đội tuyển Ecuador đã dính 'lời nguyền Rocky Balboa'? Ảnh: Reuters

Kết quả? Một thất bại thảm hại của Ecuador trước Bờ Biển Ngà với tỷ số 0-1, đau nhất là bàn thua diễn ở những phút cuối cùng trận đấu. Không những vậy, trận đấu mới nhất của đại diện Nam Mỹ này gặp Curacao dưới cơ xa ở Kansas City, "lời nguyền" vẫn không buông tha với trận hòa tỷ số 0–0 ngày 21.6. Điều này đã chính thức đưa Ecuador vào danh sách các nạn nhân của "bức tượng xui xẻo".

Bức tượng Rocky Balboa dựa theo tên và nhân vật của một bộ phim thể thao ăn khách cùng tên, do nam diễn viên gạo cội Sylvester Stallone (Mỹ) đóng vai chính, viết kịch bản và đạo diễn. Stallone cũng đã đến xem các trận đấu World Cup 2026 tại Philadelphia trên sân Lincoln Financial Field.

Tin vào "lời nguyền Rocky Balboa" này, các CĐV Brazil mới đây đã tìm cách mặc cho bức tượng chiếc áo của đội tuyển Argentina và có số 10 cùng tên của Messi. Dĩ nhiên là họ có ý định, muốn giáng một lời nguyền "huyền thoại Rocky Balboa" lên Messi và đội tuyển Argentina, mong họ thua trận và không thể bảo vệ được ngôi vô địch tại World Cup 2026.

Một CĐV nhí của Brazil ủng hộ đội nhà trên khán đài sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia ngày 20.6 Ảnh: Reuters

Messi và đội tuyển Argentina lo lắng?

Cũng theo Marca: "Liệu điều này có ảnh hưởng đến Argentina và Messi hay không thì vẫn còn phải chờ xem, nhưng ý định đằng sau hành động này là rõ ràng. Những người hâm mộ Brazil đang rất muốn ngăn chặn nước láng giềng trở thành quốc gia thứ ba trong lịch sử giành chức vô địch World Cup liên tiếp, một kỳ tích chưa từng đạt được kể từ chuỗi thành tích lịch sử của chính Brazil vào năm 1958 và 1962".

Messi và đội tuyển Argentina ra quân thắng Algeria tỷ số 3-0, với 3 bàn thắng không ai khác ngoài Messi ghi, và cân bằng kỷ lục lịch sử World Cup khi có cùng 16 bàn với Klose.

Họ sẽ gặp tiếp đội tuyển Áo (lúc 0 giờ ngày 23.6) và Jordan (9 giờ ngày 28.6). Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Argentina khởi đầu suôn sẻ, nhưng họ phải dè chừng khi không chỉ đối mặt với đối thủ trên sân cỏ, mà nay còn có cả những điều mê tín dị đoan địa phương của Philadelphia nữa, theo Marca.

Việc người hâm mộ Argentina lập tức dựng ngay một bức tượng lớn của Messi cao đến 26 mét, nặng gần 70 tấn ở quê nhà, và mặc cho bức tượng này chiếc áo khổng lồ của đội tuyển, không ngoài ý định hóa giải "lời nguyền Rocky Balboa" của CĐV Brazil, Marca cho biết thêm.