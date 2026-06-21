Nhận định Uruguay vs Cabo Verde: Cửa trên gặp khó trước 'xe buýt 2 tầng'

Uruguay vs Cabo Verde: Những điểm nhấn chính

Siêu máy tính Opta dự đoán Uruguay giành chiến thắng với tỷ lệ lên tới 67,2%, dựa trên các mô phỏng trước trận đấu.

Cabo Verde chưa từng đối đầu với Uruguay trong quá khứ, nhưng họ đã phải nhận thất bại trong cả hai lần chạm trán với các đại diện thuộc khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL).

Uruguay chỉ để thua 1 trận trong 9 trận đấu vòng bảng gần nhất của họ tại các kỳ World Cup.

Cabo Verde tiếp tục "dựng xe buýt" trước Uruguay?

Hai kết quả bất ngờ ở lượt trận mở màn đã khiến cục diện bảng H trở nên vô cùng khó lường, trước thềm cuộc đối đầu trực tiếp giữa Uruguay và Cabo Verde. Cabo Verde đã tạo nên một cơn địa chấn khi cầm hòa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha với tỷ số 0-0 trong trận ra mắt đấu trường World Cup, bất chấp việc phải hứng chịu tới 27 cú dứt điểm trong suốt gần 100 phút thi đấu. Trùng hợp, Uruguay cũng tung ra đúng 27 pha dứt điểm trong trận mở màn, và cũng phải nhận kết quả hòa 1-1 đầy thất vọng trước Ả Rập Xê Út.

Thủ thành Vozinha là nhân vật chính trong trận hòa lịch sử của Cabo Verde trước đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Nhiều khả năng Cabo Verde sẽ tiếp tục chơi với khối đội hình lùi sâu phòng ngự khi đụng độ Uruguay. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả tối đa trước Tây Ban Nha. HLV Bubista chắc chắn rất hài lòng với tính kỷ luật của các cầu thủ khi không có bóng. Cabo Verde chỉ có 1 lần phạm lỗi duy nhất trong cả trận đấu - con số thấp nhất tại World Cup kể từ năm 1966, bất chấp việc Tây Ban Nha kiểm soát bóng lên tới hơn 74%.

Thủ môn 40 tuổi Vozinha đã có màn trình diễn xuất thần trong màu áo Cabo Verde, với 7 pha cứu thua trước đội tuyển Tây Ban. Hỗ trợ đắc lực cho Vozinha là hàng phòng ngự chặt chẽ, được dẫn dắt bởi trung vệ Pico Lopes. 11 pha giải nguy của Lopes trong trận ra mắt là con số nhiều nhất của một cầu thủ châu Phi trong trận đầu tiên tại World Cup, kể từ thời Karim Haggui của Tunisia năm 2006 (13 lần). Lopes được dự báo sẽ tiếp tục có một ngày làm việc bận rộn, khi Uruguay đã thực hiện tới 34 quả tạt từ các tình huống mở ở lượt trận đầu tiên gặp Ả Rập Xê Út - nhiều nhất trong số các đội từ bảng A đến bảng H. Đây cũng là kỷ lục về số quả tạt trong một trận đấu World Cup của Uruguay (kể từ năm 1966), nhưng chỉ có 9 quả đi trúng đích.

Araujo là chân sút được kỳ vọng nhất trên hàng công Uruguay ẢNH: REUTERS

Araujo sẽ tiếp tục là hạt nhân trong các phương án tấn công của Uruguay. Bên cạnh bàn thắng gỡ hòa cho Uruguay trước Ả Rập Xê Út, Araujo còn tạo ra 5 cơ hội ngon ăn, tất cả đều từ các tình huống cố định. Đây là thống kê tốt nhất mà một cầu thủ Uruguay làm được trong một trận đấu World Cup, kể từ thời Diego Forlan đối đầu Mexico năm 2010.

Mathias Olivera, người lần đầu đá trung vệ thay vì hậu vệ cánh ở giải đấu này cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Anh sở hữu nhiều đường chuyền xuyên tuyến nhất (11), nhiều tình huống kéo bóng tiến về phía trước nhất (31) và thắng tranh chấp tay đôi nhiều nhất (8) cho Uruguay ở trận đấu với Ả Rập Xê Út.

Theo siêu máy tính Opta, Uruguay vẫn nắm giữ 74,7% cơ hội lọt vào vòng 32 đội, chỉ xếp sau Tây Ban Nha (96,3%) tại bảng đấu này. Lịch sử gần đây cũng đứng về phía đại diện Nam Mỹ. Uruguay chỉ thua 1 trong số 9 trận vòng bảng World Cup gần nhất (thắng 6, hòa 2), đó là thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha tại Qatar năm 2022. Trong 9 trận đấu đó, tổng cộng chỉ có 15 bàn thắng được ghi (ghi 11 bàn, thủng lưới 4 bàn). HLV Bielsa thừa hiểu các học trò cần một màn trình diễn hiệu quả hơn trước khung thành đối phương nếu muốn tự quyết định số phận của mình.

Tuy nhiên, với việc cả 4 đội tại bảng H đều đang có cùng 1 điểm, Cabo Verde đang nhìn thấy cơ hội làm nên lịch sử để tiến vào vòng knock-out. Tỷ lệ vượt qua vòng bảng của họ đã nhảy vọt từ 32,9% (trước khi giải đấu khởi tranh tại Bắc Mỹ) lên thành 47,6% sau trận hòa quả cảm với Tây Ban Nha.

Lịch sử đối đầu

Trận đấu sắp tới là lần đầu tiên 2 đội chạm trán nhau. Dù có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp, nhưng trận hòa lịch sử của Cabo Verde trước Tây Ban Nha đã chứng minh rằng bất ngờ luôn có thể xảy ra. Uruguay có sự tự tin nhất định khi họ đang bất bại trong 5 lần đối đầu với các đại diện châu Phi tại World Cup (thắng 3, hòa 2). Sau khi từng chạm trán Ghana (2 lần), Senegal, Nam Phi và Ai Cập, Cabo Verde sẽ là đội bóng châu Phi thứ năm mà Uruguay đối đầu ở World Cup.

Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Bubista toàn thua trong cả 2 lần đụng độ các đội bóng CONMEBOL trước đây. Cabo Verde thua Ecuador 0-1 cách đây 4 năm và thất thủ 2-4 trước Chile vào tháng 3.2026.

Phong độ gần nhất trên mọi đấu trường

Uruguay: Thắng - hòa - thua - hòa - hòa - hòa

Cabo Verde: Thua - thua - thắng - thắng - thắng - hòa

Dự đoán kết quả

Trong 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu của siêu máy tính Opta, Uruguay giành chiến thắng trong 67,2% số trường hợp. Ngược lại, cơ hội tạo nên bất ngờ tiếp theo của Cape Verde chỉ là 12,2%. Khả năng hai đội chia điểm (hòa) được dự báo ở mức 20,6%.

Dự đoán tỷ số: Uruguay 1-0 Cabo Verde