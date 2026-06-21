Nhận định New Zealand vs Ai Cập: Salah đưa 'các Pharaoh' đến chiến thắng lịch sử

Điểm nhấn trận New Zealand vs Ai Cập

Sau 25.000 lần mô phỏng trận đấu do siêu máy tính Opta thực hiện, Ai Cập được đánh giá cao hơn với 59,6% cơ hội giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Xếp dưới đối thủ trên bảng xếp hạng FIFA, New Zealand chỉ có 17,7% cơ hội chiến thắng.

Ai Cập là quốc gia châu Phi đầu tiên góp mặt tại World Cup, vào năm 1934. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn chưa nếm mùi chiến thắng.

All Whites (biệt danh của tuyển New Zealand) vẫn chưa giành được chiến thắng nào sau 7 trận đấu tại World Cup. Trong khi đó, chỉ có Honduras (9 trận) là có chuỗi trận không biết mùi chiến thắng tại World Cup dài hơn Ai Cập (8 trận).

New Zealand không còn là "đội lót đường"

Sau khi cả New Zealand và Ai Cập đều khởi đầu chiến dịch vòng bảng (bảng G) tại Mỹ bằng một trận hòa, họ sẽ di chuyển đến Canada để bước vào trận đấu có tính chất quyết định vào ngày 22.6. Ai Cập bị Bỉ cầm hòa (1-1) ở trận mở màn, còn New Zealand cũng 2 lần vươn lên dẫn trước và để Iran san bằng tỷ số. Cả 4 đội trong bảng G lúc này đều có cùng 1 điểm.

Elijah Just (phải) ghi cú đúp vào lưới Iran, ở trận ra quân World Cup 2026 của New Zealand ẢNH: REUTERS

Cầu thủ chạy cánh của CLB Motherwell - Elijah Just, tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc từ mùa giải trước và trở thành cầu thủ New Zealand đầu tiên trong lịch sử ghi được nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup (cú đúp vào lưới Iran). Mặc dù không thể giúp đội nhà giành trọn 3 điểm, nhưng thầy trò HLV Darren Bazeley đã thể hiện một lối chơi vô cùng tích cực. New Zealand có 3 cú sút trúng đích trong 30 phút đầu tiên, cân bằng thành tích tổng số cú sút trúng đích của họ trong cả chiến dịch World Cup 2010.

New Zealand không chỉ có 2 lần vươn lên dẫn bàn trước Iran, mà còn sở hữu những thông số ấn tượng như: 21 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, kiểm soát bóng 51,5% và thực hiện thành công 376 đường chuyền. Đây đều là những thống kê cao nhất mà New Zealand từng đạt được trong một trận đấu tại World Cup. Điều này cho thấy rằng thế hệ được đánh giá là tài năng nhất lịch sử của bóng đá nước này đã sẵn sàng thách thức mọi đối thủ. Vốn bị coi là "đội lót đường" trước đây, New Zealand hiện đã trở thành một đối thủ khó chịu khi hòa cả 4 trận gần nhất tại World Cup. Thật thú vị, chỉ có đối thủ cùng bảng G là Bỉ từng có chuỗi trận hòa dài hơn thế tại World Cup (5 trận liên tiếp từ năm 1998 đến 2002).

Chris Wood, chân sút vĩ đại nhất lịch sử và là đội trưởng truyền cảm hứng của New Zealand đã kiến tạo cả hai bàn thắng cho Just trong trận gặp Iran. Lĩnh xướng hàng công, Wood cũng đã thực hiện tới 41 pha áp sát cường độ cao bên phần sân đối phương. Một màn trình diễn tương tự từ Wood được xem là chìa khóa để New Zealand xuyên thủng mành lưới Ai Cập.

Ai Cập cần chứng minh vị thế

Ai Cập là quốc gia châu Phi đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup, vào năm 1934. Dù vậy, đội bóng nước này vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại VCK của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở trận đấu gần nhất, "các Pharaoh" (biệt danh của tuyển Ai Cập) tưởng chừng đã có thể đánh bại Bỉ, sau khi Emam Ashour ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử cho đội bóng này tại một VCK World Cup (ở phút 19). Tuy nhiên, siêu phẩm của Ashour là chưa đủ. Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, Ai Cập bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế dẫn trước. Tuy nhiên, pha phản lưới nhà của Mohamed Hany (ở hiệp 2) trong nỗ lực ngăn chặn Romelu Lukaku ghi bàn đã tước đi chiến thắng đầu tay của đại diện châu Phi.

Salah (phải) vẫn là niềm kỳ vọng lớn trên hàng công đội tuyển Ai Cập ẢNH: REUTERS

Từng vô địch châu Phi 7 lần, Ai Cập vẫn chưa thể hiện được vị thế ông lớn đó ở sân chơi thế giới. Và để làm được điều đó vào mùa hè này, một cái tên quen thuộc Mohamed Salah vẫn sẽ nhận được niềm kỳ vọng lớn. Huyền thoại của Liverpool đã in dấu giày vào 60% số bàn thắng của đội tuyển Ai Cập ở chiến dịch vòng loại bất bại (với 9 bàn thắng và 3 đường kiến tạo). Salah cũng là người đã chuyền dọn cỗ cho Ashour dứt điểm tung lưới Bỉ. Giống như nhiều ngôi sao luống tuổi khác tại World Cup 2026, bao gồm cả Chris Wood bên phía New Zealand (cũng 34 tuổi), đây rất có thể là "vũ điệu cuối cùng" của Salah.

Tiền đạo tân binh Hamza Abdelkarim chính là đại diện cho thế hệ tương lai của bóng đá Ai Cập. Bằng việc vào sân thay thế Salah ở phút 76 trong trận ra quân, Abdelkarim đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Ai Cập ra sân tại World Cup (18 tuổi 165 ngày). Cơ hội đá chính của cầu thủ trẻ đang khoác áo Barcelona chắc chắn sẽ đến. Nhưng trước mắt, HLV trưởng Hossam Hassan nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục bố trí bộ đôi Salah và Omar Marmoush sát cánh cùng nhau trên hàng công.

Thành tích đối đầu

Hai đội chưa từng chạm trán nhau tại một kỳ World Cup. Thậm chí, đây là trận đấu đầu tiên của New Zealand trước một đối thủ đến từ châu Phi tại đấu trường này.

Tính bên ngoài sân World Cup, Ai Cập hiện đang bất bại sau 3 trận đối đầu All Whites, giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở trận giao hữu gần nhất, Ai Cập thắng New Zealand 1-0 tại Cairo cách đây 2 năm.

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

New Zealand: Thua - thua - thắng - thua - thua - hòa

Ai Cập: Thua - thắng - hòa - thắng- thua - hòa

Dự đoán kết quả

Theo siêu máy tính, Ai Cập có tỷ lệ thắng là 59,6%. Cơ hội để New Zealand giành 3 điểm là 17,7%. Tỷ lệ hòa là 22,7%.

Dự đoán tỷ số: New Zealand 1-2 Ai Cập