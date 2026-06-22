Scaloni đáp trả HLV Ancelotti khi chê Argentina ‘đá chậm’, tiết lộ Messi rất ổn

HLV Ancelotti đã nói gì về Argentina khiến Scaloni đáp trả?

Trong một đánh giá gần đây sau trận đội tuyển Brazil thắng Haiti với tỷ số 3-0 ngày 20.6, HLV Ancelotti bất ngờ lên tiếng chê lối chơi của đội tuyển Argentina "chậm". Ông nói: "Argentina không chơi với lối chơi bóng đá cường độ cao".

HLV Ancelotti trong buổi tập với đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân lão luyện 67 tuổi người Ý giải thích khi nhận câu hỏi đánh giá về những khởi đầu tại World Cup 2026. Ông nói: "Tôi đã thấy những đội bóng yếu hơn đang chơi thứ bóng đá rất tốt, chơi theo phong cách bóng đá cường độ cao.

Tôi nghĩ đây sẽ là một kỳ World Cup cường độ cao. Ví dụ, Argentina không chơi lối bóng đá cường độ cao. Họ kiểm soát bóng rất tốt, nhưng có những đội bóng đã nổi bật rất nhiều trong giai đoạn đầu này bằng cách chiến đấu kiên cường, phòng ngự rất quyết liệt và với cường độ cao".

HLV Ancelotti nói thêm: "Tôi không nghĩ các ngôi sao sẽ là yếu tố quyết định ở World Cup này".

Trước nhận định này, HLV Scaloni của đội tuyển Argentina đã hỏi lại ngay trong cuộc họp báo ngày 22.6: "Ancelotti nói Argentina không chơi với cường độ cao?".

Sau đó HLV Scaloni nói thêm: "Tôi hiểu rất rõ những gì Ancelotti nói về chúng tôi. Nó thúc đẩy chúng tôi. Đó giống một lời khen hơn là một lời chỉ trích. Chúng ta phải xem mọi người muốn nói gì về cường độ. Không có nhiều đội ra sân và gây áp lực tầm cao. Các đội tuyển quốc gia hàng đầu sẽ làm được".

Lối chơi của đội tuyển Argentina cũng được HLV Ralf Rangnick (Áo) đánh giá: "Đó là đội bóng có cách chơi sở hữu bóng theo cách cổ điển". Trong đó, sự hoạt động của Messi luôn biến ảo, và để phá vỡ phong cách này, hoàn toàn không hề dễ dàng.

Không muốn nói nhiều về tình hình sức khỏe của bố Messi

HLV Scaloni đã tỏ ra khó chịu khi liên tục được hỏi về tin tức liên quan đến sức khỏe bố của ông Jorge, bố của Messi. Ông Scaloni nói: "Chúng tôi ổn. Không có gì nhiều để nói về nó. Tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì khác về vấn đề đó".

HLV Scaloni và Messi dùng tay che miệng khi nói chuyện, nhưng không vi phạm luật FIFA tại World Cup 2026.

Ảnh: Reuters

HLV Scaloni chia sẻ thêm: "Tập thể đội tuyển Argentina luôn sát cánh bên cạnh Messi trong mọi vấn đề, cả tốt lẫn xấu. Không chỉ riêng Messi, mọi thành viên khác đều như vậy. Chúng tôi là một đội, và luôn vượt qua mọi tình huống cùng nhau".

Cũng theo HLV Scaloni, tất cả các cầu thủ đội tuyển Argentina hiện đều đã sẵn sàng thi đấu ở trận gặp Áo. Ông bày tỏ: "Tôi sẽ có sự lựa chọn, và tung vào sân những người có phong độ tốt nhất. Ý tưởng tôi đã có sẵn trong đầu (đội hình chính thức), nên không thành vấn đề. Alvarez đang tập luyện rất tốt. Paredes có thể ra sân. Montiel cũng có mặt. Với Nico Tagliafico, chúng tôi đang tính toán để giúp anh ấy ổn định và trở lại với một sự chắc chắn hơn".