Kevin Pina: Từ tiền vệ kém tên tuổi đến lịch sử với Cabo Verde

Bàn thắng lịch sử của Cabo Verde

Kevin Pina - tiền vệ phòng ngự đang chơi cho CLB Krasnodar tại giải Ngoại hạng Nga, đã thực hiện một cú sút phạt trực tiếp bằng chân phải từ khoảng cách xa, đưa bóng đi vượt qua hàng rào đánh bại thủ môn Uruguay ở phút thứ 21. Bàn thắng đẹp mắt này giúp Cabo Verde vươn lên dẫn trước 1-0 đầy bất ngờ.

Pha lập công này đưa Pina đi vào lịch sử bóng đá Cabo Verde với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại một VCK World Cup.

Kevin Pina là cầu thủ đầu tiên của bóng đá Cabo Verde ghi bàn tại VCK World Cup ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, đây cũng mới chỉ là cú sút phạt trực tiếp thành bàn thứ hai tại VCK World Cup 2026 tính đến lúc này. Trước đó, bàn thắng từ chấm đá phạt đầu tiên được ghi bởi Nathan Saliba của Canada, thực hiện thành công trong trận đấu với Qatar.

Uruguay sau đó đã lội ngược dòng ngay trong hiệp 1 với hai bàn thắng để vươn lên dẫn trước 2-1, trước khi hiệp một khép lại. Và trong hiệp 2, Helio Varela đã ghi bàn gỡ hòa 2-2, giúp Cabo Verde rời sân với 1 điểm quý giá trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều.

Với 2 trận hòa, Cabo Verde hiện có 2 điểm. Trong lần đầu tiên dự World Cup, đội bóng tân binh này đang đứng trước cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out. Ở lượt trận cuối, Cabo Verde chạm trán với Ả Rập Xê Út.

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Kevin Pina là ai?

Kevin Pina sinh ngày 27.1.1997 tại Praia - Cabo Verde, sở hữu chiều cao khoảng 1,83 m. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Tchadense ở Cabo Verde, trước khi có màn ra mắt chuyên nghiệp trong màu áo UD Oliveirense tại giải hạng hai Bồ Đào Nha vào tháng 1.2018, trải qua nhiều bản hợp đồng cho mượn và chuyển nhượng trước khi gia nhập CLB Chaves tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga).

Cú sút phạt đẳng cấp đưa cái tên Kevin Pina (bìa phải) vào lịch sử bóng đá Cabo Verde ẢNH: REUTERS

Vào tháng 9.2022, Pina ký hợp đồng với CLB Krasnodar (Nga), nơi anh có khoảng 118 lần ra sân và ghi được 8 bàn thắng trên mọi đấu trường. Anh là một thành viên trong đội hình đã mang về cho CLB chức vô địch giải Ngoại hạng Nga đầu tiên trong lịch sử ở mùa giải 2024-2025. Hợp đồng của Pina hiện kéo dài đến tháng 6.2027.

Ở cấp độ quốc tế, Pina ra mắt đội tuyển Cabo Verde vào ngày 25.3.2022, trong trận thắng giao hữu trước Liechtenstein. Anh đã có hơn 30 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Có thể nói, cú sút phạt thành bàn vào lưới Uruguay tại vòng bảng World Cup 2026 vào sáng 22.6 chắc chắn là một trong những đỉnh cao trong sự nghiệp của Pina.