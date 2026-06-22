Đội tuyển Iran liên tiếp vượt bão tố tại Mỹ, HLV Ghalenoei xúc động mạnh: 'Lịch sử sẽ khắc ghi…’

Iran bất bại sau 2 trận vòng bảng

Sau trận hòa quả cảm 2-2 với New Zealand, đội tuyển Iran tiếp tục giành thêm 1 điểm vào rạng sáng 22.6 trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Bỉ. Đội bóng Tây Á cầm chân "quỷ đỏ" châu Âu với tỷ số hòa 0-0, qua đó bất bại sau 2 lượt trận và có được 2 điểm tại bảng G.

Ở trận này, đội tuyển Bỉ kiểm soát bóng vượt trội và thi đấu áp đảo nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của Iran. Trong đó, thủ thành Alireza Beiranvand (Iran) đã có một loạt pha cứu thua xuất sắc để giữ sạch mành lưới.

Đội tuyển Iran có 2 trận hòa đầy quả cảm ẢNH: REUTERS

HLV Ghalenoei cho biết kết quả này cần phải được nhìn nhận, trong bối cảnh những khó khăn mà đội tuyển Iran đã phải đối mặt trong thời gian qua: "Tôi muốn quay trở lại thời điểm 6 tháng trước. Chúng tôi đã phải sống trong điều kiện chiến tranh suốt 6 tháng, trong khi giải vô địch quốc gia ở Iran không thể vận hành".

Thuyền trưởng Team Melli (biệt danh của đội tuyển Iran) cho biết việc chậm trễ thị thực, các lệnh hạn chế di chuyển và những trận giao hữu bị hủy bỏ đã làm gián đoạn nghiêm trọng quá trình chuẩn bị, khiến các cầu thủ bị chia cắt giữa nhóm thi đấu trong nước và nước ngoài. "Nhiều đội tuyển đã hủy các trận đấu mà họ đã lên kế hoạch với chúng tôi. Chúng tôi đến với World Cup 2026 trong những điều kiện tệ nhất có thể", ông nói.

HLV Amir Ghalenoei cho rằng đội tuyển Iran hiện tại xứng đáng đi vào lịch sử bóng đá nước nhà ẢNH: REUTERS

Iran có chưa đầy 16 tiếng tập luyện trước khi chạm trán Bỉ và sẽ tiếp tục phải đối mặt với lịch trình di chuyển dày đặc trong giải đấu. Đội bóng châu Á dự kiến sẽ quay trở lại đại bản doanh của họ tại Tijuana (Mexico), trước khi chuẩn bị cho cuộc đụng độ với Ai Cập tại Seattle vào lượt cuối vòng bảng.

Các cầu thủ cống hiến bằng cả con tim

Bất chấp những thử thách đó, ông Ghalenoei khẳng định việc tránh được thất bại trong 2 trận mở màn World Cup 2026 là một thành tích mang tính cột mốc. "Thi đấu 2 trận mà không để thua là một thành tựu tuyệt vời của tập thể đội tuyển Iran ở thời điểm hiện tại. Điều này sẽ được viết vào lịch sử bóng đá của chúng tôi. Tôi không nghĩ có bất kỳ đội bóng nào trên thế giới có thể chịu đựng được những điều kiện như vậy mà vẫn thi đấu được như thế".

HLV Ghalenoei cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho Beiranvand, gọi anh là "một trong những thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Iran" sau màn trình diễn xuất thần với 7 pha cứu thua giúp Iran giành được 1 điểm quý giá. "Các cầu thủ này đang cống hiến tất cả những gì mình có và thi đấu bằng cả con tim. Lịch sử và các thế hệ mai sau sẽ luôn nhớ về họ", thuyền trưởng Team Melli nhấn mạnh.