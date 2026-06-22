Iran quá kiên cường, Bỉ gây thất vọng và mắc sai lầm nghiêm trọng: Hòa 0-0

Hơn một giờ bế tắc

Sau trận hòa trước Ai Cập, đội tuyển Bỉ chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong hơn một giờ thi đấu đầu tiên cho thấy đây là trận đấu khó khăn của "Quỷ đỏ" trước hàng phòng ngự kỷ luật và giàu tính tổ chức của Iran.

Bỉ kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng có thời điểm lên tới gần 80%, liên tục luân chuyển bóng ở phần sân đối phương. Kevin De Bruyne là trung tâm trong hầu hết các đợt tấn công, trong khi Leandro Trossard và Romelu Lukaku thường xuyên tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Iran. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu lại thiếu đi sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Dù tung ra tới 17 cú sút sau 67 phút, Bỉ mới chỉ có 6 lần đưa bóng đi trúng đích. Sự vắng mặt của Jeremy Doku (vì lý do gia đình) cũng là một phần nguyên nhân khiến Bỉ bế tắc.

Kevin de Bruyne và các đòng đội bỏ lỡ nhiều cơ hội ẢNH: REUTERS

Cơ hội đáng chú ý nhất của đội bóng áo đỏ đến từ các tình huống cố định và những pha dứt điểm ngoài vòng cấm của De Bruyne. Tuy nhiên, thủ môn Alireza Beiranvand chơi xuất sắc, trong đó có một pha cứu thua quan trọng trước cú sút nguy hiểm của Maxim De Cuyper.

Chiều ngược lại, đội bóng của HLV Amir Ghalenoei chấp nhận nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng, lùi sâu với hệ thống phòng ngự nhiều lớp và chờ đợi cơ hội phản công. Dù chỉ cầm bóng khoảng 21% và thực hiện chưa đầy 100 đường chuyền trong hơn một giờ thi đấu, đại diện châu Á vẫn tạo ra những khoảnh khắc khiến hàng thủ Bỉ phải thót tim.

Ngay trong hiệp 1, Mehdi Taremi từng đưa bóng vào lưới Courtois sau một tình huống phối hợp đá phạt được tổ chức rất bài bản. Tuy nhiên, VAR xác định tiền đạo của Iran đã việt vị trong gang tấc và bàn thắng không được công nhận.

Taremi đã khống chế bóng và dứt điểm gọn gàng, đánh bại Courtois nhưng bàn thắng không được công nhận ẢNH: REUTERS

Gió đảo chiều

Phút 67, Nathan Ngoy trở thành "tội đồ" của đội tuyển Bỉ khi mắc sai lầm trong khâu xử lý bóng bên phần sân nhà. Mehdi Taremi cướp được bóng và thoát xuống đối mặt Courtois, buộc trung vệ 22 tuổi phải kéo ngã đối phương từ phía sau. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp vì xác định Ngoy đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Sau khi tham khảo VAR, quyết định này vẫn được giữ nguyên, đẩy Bỉ vào thế thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

Ngoy đẩy đội tuyển Bỉ vào thế khó ẢNH: REUTERS

Từ khoảnh khắc này, đội tuyển Iran bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các pha tấn công của đội bóng châu Á là chưa đủ sắc sảo để đánh bại Courtois. Thậm chí, khung thành của Iran một số lần chao đảo khi đội tuyển Bỉ gia tăng sức ép. Rất may cho Iran là thủ môn Alireza Beiranvand luôn duy trì sự tập trung. Đó là lý do trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Với kết quả này, đội tuyển Bỉ và Iran cùng có 2 điểm sau 2 trận, tạm chiếm 2 vị trí dẫn đầu ở bảng G. Ai Cập đứng trước cơ hội độc chiếm ngôi đầu khi đối thủ của đại diện châu Phi là New Zealand. Trận đấu này diễn ra lúc 8 giờ ngày 22.6.