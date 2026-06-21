Đức lội ngược dòng kịch tính trước Bờ Biển Ngà, độc chiếm ngôi đầu nhờ 'siêu dự bị'

Bất ngờ trong hiệp 1

Trên sân BMO Field, Đức gặp rất nhiều khó khăn trước Bờ Biển Ngà. "Cỗ xe tăng" nhập cuộc chủ động, triển khai lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Bộ 3 Florian Wirtz, Jamal Musiala và Leroy Sane liên tục hoán đổi vị trí nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, trước một Bờ Biển Ngà chơi giàu thể lực và pressing quyết liệt, các pha phối hợp của đội bóng từ châu Âu thường bị bẻ gãy ở khu vực 1/3 cuối sân.

Sự khác biệt đến ở phút 34, khi Yan Diomande thực hiện pha bứt tốc ấn tượng bên cánh trái trước khi tạo điều kiện để đội trưởng Franck Kessie đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Bàn thắng phản ánh đúng những gì Bờ Biển Ngà thể hiện trong hiệp đấu đầu tiên: phòng ngự kỷ luật và cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Diomande khiến các cầu thủ Đức vất vả nhờ tốc độ và kỹ thuật ấn tượng ẢNH: REUTERS

Kessie ghi bàn thắng đầu tiên cho riêng mình ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, Bờ Biển Ngà còn tạo ra nhiều thời điểm khiến hàng thủ Đức chao đảo. Nicolas Oulai và Bonny liên tục khai thác khoảng trống phía sau các hậu vệ biên, buộc Jonathan Tah và Nico Schlotterbeck phải hoạt động vất vả.

Ở chiều ngược lại, Đức có thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng chưa tạo ra đủ sức ép thực sự. Kai Havertz khá cô lập trên hàng công, trong khi Musiala và Wirtz thường xuyên bị các tiền vệ giàu sức mạnh của Bờ Biển Ngà áp sát quyết liệt. Những tình huống cố định cũng không mang lại hiệu quả khi các quả phạt góc của Đức liên tiếp bị hóa giải.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 cho Bờ Biển Ngà. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho đại diện châu Phi, đội bóng chơi sắc sảo hơn trong các pha tấn công quyết định.

HLV Nagelsmann thay người tài tình

Sang hiệp 2, thế trận cũng không có sự khác biệt. Đức vẫn kiểm soát bóng và Bờ Biển Ngà trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Sau 15 phút đầu chứng kiến các học trò tiếp tục bế tắc, HLV Julian Nagelsman thay cùng lúc 3 cầu thủ: Sane, Musiala, Pavlovic phải nhường chỗ cho Amiri, Undav và Leweling.

8 phút sau, 2 trong số 3 cầu thủ này đóng góp trực tiếp vào bàn gỡ hòa của Đức. Amiri có bóng bên cánh phải, thực hiện cú tạt bóng hoàn hảo để Undav băng vào đệm bóng tung lưới Bờ Biển Ngà, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Undav đang quá "son", ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở 2 trận liền ẢNH: REUTERS

HLV Nagelsmann xứng đáng nhận những lời tán dương ẢNH: REUTERS

Trong những phút còn lại của trận đấu, Đức nỗ lực tấn công, tạo ra được thêm vài cơ hội nguy hiểm. Phút 89, sau đường mở bóng của Kimmich, Wirtz phối hợp với Brown, giúp hậu vệ trái này tung cú sút ở cự ly gần trong tư thế khá thoải mái. Tuy nhiên, thủ môn Fofana đã phản xạ xuất sắc. 2 phút sau, đến lượt Amiri bỏ lỡ cơ hội sau khi tung cú cứa lòng quá hiền.

Đến phút 90+4, Undav một lần nữa lên tiếng. Nmecha tung đường chọc khe quá sắc sảo, còn Undav có chuỗi xử lý xuất sắc: từ chọn vị trí, khống chế bước một và dứt điểm để ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức. Với kết quả này, "Cỗ xe tăng" độc chiếm ngôi đầu bảng E với 6 điểm, sớm đoạt vé vào vòng knock-out. Bờ Biển Ngà xếp thứ 2 với 3 điểm.



