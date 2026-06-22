'Hiện tượng kỳ thú' Cabo Verde vượt qua vòng bảng World Cup trong kịch bản thú vị nào?

Từng bị xem là đội bóng yếu nhất bảng H, Cabo Verde đang trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất World Cup 2026.

Sau 2 lượt trận, đại diện châu Phi chưa thắng trận nào nhưng cũng chưa thua. Quan trọng hơn, 2 điểm mà họ giành được đến từ những đối thủ rất mạnh là đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Uruguay.

Kevin Pina (số 6) ghi bàn thắng đầu tiên tại VCK World Cup cho Cabo Verde ẢNH: REUTERS

Kết quả hòa 2-2 trước Uruguay rạng sáng 22.6 đã giúp Cabo Verde bước vào lượt trận cuối với quyền tự quyết trong tay. Chỉ cần đánh bại đội tuyển Ả Rập Xê Út, đội bóng lần đầu dự World Cup sẽ viết nên lịch sử.

Hiện tại, đội tuyển Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng H với 4 điểm. Uruguay và Cabo Verde cùng có 2 điểm, trong khi đội tuyển Ả Rập Xê Út có 1 điểm.

Cabo Verde sẽ đi tiếp nếu thắng Ả Rập Xê Út

Đây là kịch bản đơn giản nhất.

Nếu đánh bại đội tuyển Ả Rập Xê Út ở lượt cuối, Cabo Verde sẽ có 5 điểm. Khi đó, họ chắc chắn xếp trên Ả Rập Xê Út và đồng thời bảo đảm một vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng.

Trong trường hợp trận Tây Ban Nha - Uruguay có đội thắng, Cabo Verde sẽ cùng đội thắng của cặp đấu đó giành vé đi tiếp.

Mẹ của thủ môn Vozinha cổ vũ cho anh từ khán đài ẢNH: REUTERS

Nếu Tây Ban Nha và Uruguay hòa nhau, Cabo Verde thậm chí có thể kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu nếu sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đội tuyển Tây Ban Nha.

Nói cách khác, chiến thắng trước đội tuyển Ả Rập Xê Út sẽ giúp Cabo Verde không phải quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại.

Cơ hội nào nếu Cabo Verde chỉ hòa?

Nếu Cabo Verde hòa đội tuyển Ả Rập Xê Út, họ sẽ kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Khi đó, cơ hội đi tiếp sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả trận Tây Ban Nha gặp Uruguay.

Nếu Uruguay đánh bại Tây Ban Nha, đội bóng Nam Mỹ sẽ có 5 điểm và giành vé đi tiếp. Tây Ban Nha có ở 4 điểm và giành vị trí nhì bảng. Cabo Verde với 3 điểm sẽ bị loại.

Thủ môn Vozinha tiếp tục có ngày thi đấu tốt ẢNH: REUTERS

Trong khi đó Fernando Muslera của đội tuyển Uruguay mắc sai lầm dẫn đến đội nhà bị gỡ hòa ẢNH: REUTERS

Nếu Tây Ban Nha thắng Uruguay, tình hình cũng tương tự. Tây Ban Nha đi tiếp với 7 điểm, Uruguay chỉ có 2 điểm và dừng chân trong khi Cabo Verde đi tiếp ở vị trí nhì bảng với 3 điểm sau 3 trận hòa.

Trường hợp Tây Ban Nha và Uruguay hòa nhau, Uruguay sẽ có 3 điểm, Cabo Verde cũng có 3 điểm. Khi đó các chỉ số phụ như hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu sẽ được tính đến để phân định thứ hạng. Tuy nhiên, đây là kịch bản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và không còn nằm trong quyền tự quyết của Cabo Verde.

Khi nào Cabo Verde bị loại?

Kịch bản khiến Cabo Verde bị loại là thất bại trước đội tuyển Ả Rập Xê Út. Nếu điều đó xảy ra, đại diện châu Phi sẽ dừng lại ở 2 điểm, trong khi Ả Rập Xê Út vươn lên với 4 điểm và vượt mặt họ trên bảng xếp hạng. Trong khi Tây Ban Nha hiện giờ cũng đã có 4 điểm (trước lượt đấu cuối) và chắc chắn Cabo Verde sẽ bị loại nếu để thua lượt trận cuối.

Đó sẽ là cái kết đáng tiếc với đội bóng đã gây tiếng vang lớn bằng các trận hòa trước Tây Ban Nha và Uruguay. Dù vậy, chỉ riêng việc bước vào lượt trận cuối với cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp đã là thành công vượt ngoài mong đợi của Cabo Verde.

Uruguay liên tiếp gây thất vọng và có nguy cơ bị loại ẢNH: REUTERS

Đây là lần đầu tiên quốc đảo chỉ hơn 500.000 dân góp mặt tại World Cup. Trước giải đấu, nhiều dự đoán cho rằng họ sẽ đóng vai trò "kẻ lót đường" trong bảng đấu có Tây Ban Nha và Uruguay.

Thực tế sau 2 lượt trận lại hoàn toàn khác. Với lối chơi kỷ luật, hàng phòng ngự chắc chắn cùng kinh nghiệm của thủ môn 40 tuổi Vozinha, Cabo Verde không chỉ đứng vững trước các ông lớn mà còn tự đưa mình đến rất gần cột mốc lịch sử. Từ một đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng, Cabo Verde giờ chỉ còn cách vòng knock-out đúng 1 trận đấu.