Tân binh Cabo Verde gây náo động World Cup 2026, có liên quan gì đến Messi và Argentina?

Chưa có đội tân binh nào làm được như Cabo Verde

Sau trận hòa Uruguay với tỷ số 2-2 ngày 22.6 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens, Cabo Verde đã lập tiếp hàng loạt kỷ lục.

"Cá mập xanh" (biệt danh của đội tuyển Cabo Verde) trở thành đội đầu tiên không thua trong cả hai trận đấu đầu tiên khi ra mắt tại World Cup (2 trận hòa), kể từ Senegal năm 2002 (1 thắng, 1 hòa). Hơn nữa, họ cũng là đội có số lỗi ít nhất trong hai trận đấu đầu tiên của một kỳ World Cup kể từ năm 1966 (5 lỗi).

Cabo Verde đã lập tiếp hàng loạt kỷ lục sau trận hòa ấn tượng trước Uruguay với tỷ số 2-2 ngày 22.6 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens Ảnh: Reuters

Cabo Verde còn là đội bóng đầu tiên ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup bằng một quả sút phạt trực tiếp (kể từ năm 1966). "Bùng nổ", theo hãng thống kê Opta. Đáng kể, đó mới là cú sút trúng đích thứ hai của họ tại giải đấu năm nay.

Bàn mở tỷ số của cầu thủ Kevin Pina ghi cho Cabo Verde ở phút 21 trong trận gặp Uruguay bằng quả sút phạt trực tiếp, cũng là bàn thứ hai được ghi bằng sút phạt trực tiếp tại World Cup 2026, sau bàn thắng của Nathan Saliba (Canada) vào lưới Qatar (trận thắng tỷ số 6-0 ngày 19.6).

Ngoài ta, Cabo Verde cũng là đội bóng châu Phi thứ hai ghi được hai bàn thắng từ ngoài vòng cấm tại một kỳ World Cup, bàn còn lại là của đội tuyển Nigeria ghi vào lưới Hy Lạp ở World Cup năm 1994 cũng tại Mỹ.

Cabo Verde có đến 62,2% khả năng gặp Messi và Argentina

Chiến tích này giúp Cabo Verde đang đứng trước cơ hội cực kỳ lớn, theo Opta Analyst, đó là tỷ lệ lên đến 62,2% cơ hội tiến vào vòng 32 đội, cao hơn nhiều so với dự đoán trước giải đấu là 32,9%.

Cabo Verde đã gây náo động bảng H World Cup 2026, khiến 2 ông lớn Tây Ban Nha và Uruguay phải chia điểm Ảnh: Reuters

Ở bảng H, hiện Tây Ban Nha dẫn đầu bảng với 4 điểm, có tỷ lệ vào vòng knock-out (32 đội) lên đến 100% và giữ vị trí nhất bảng là 82,6%, dù lượt cuối họ gặp Uruguay (7 giờ, ngày 27.6).

Uruguay tạm xếp nhì bảng với 2 điểm bằng với Cabo Verde, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số, có 41,2% đi tiếp. Nhưng đại diện Nam Mỹ này chỉ có 7,2% khả năng giành ngôi nhì bảng, họ sẽ phải chờ cơ hội ở suất 8/12 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, Cabo Verde tự quyết cơ hội với trận gặp Ả Rập Xê Út (cùng 7 giờ, ngày 27.6). Cabo Verde có đến 49,3% giành ngôi nhì bảng và tỷ lệ giành vé trực tiếp vào vòng knock-out lên đến 62,2% như trên.

Nếu điều này xảy ra thì ở vòng 32 đội, hoàn toàn rất có thể Cabo Verde sẽ đối đầu với Messi và đội tuyển Argentina. Argentina hiện xếp đầu bảng J, nếu họ đánh bại tiếp đội tuyển Áo lúc 0 giờ ngày 23.6, Albiceleste sẽ chắc ngôi đầu và suất đi tiếp vào vòng 32 đội. Theo phân nhánh của FIFA, với vị trí đầu bảng J, đội tuyển Argentina sẽ gặp đội nhì bảng H, đó hoàn toàn là Cabo Verde.

Khi đó, chắc chắn sẽ có thêm trận đấu lịch sử nữa cho bóng đá Cabo Verde, đội đã khiến cả thế giới phải thán phục khi hòa Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch EURO, và hòa kịch tính trước "ông lớn" Nam Mỹ, Uruguay do HLV lão luyện Marcelo Bielsa dẫn dắt. Ở vòng knock-out, nếu họ gặp cả Messi và Argentina nữa thì sẽ không còn gì thú vị hơn.