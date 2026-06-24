Báo chí Thái Lan lo lắng tột độ vì VFF chăm sóc cực kỹ đội tuyển Việt Nam

Truyền thông Thái Lan hồi hộp

Tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết: "AFF Cup 2026 (từ ngày 24.7 – 26.8) diễn ra ngoài những ngày FIFA Days. Do đó, các CLB của Thái Lan có thể không nhả những cầu thủ tốt nhất của mình cho đội tuyển Thái Lan dự giải đấu này. Ngoài ra, những cầu thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài chắc chắn cũng không về nước tham gia AFF Cup".

Cầu thủ Thái kiều Nicholas Mickelson (trái) khó về khoác áo đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2026 Ảnh: Ngọc Linh

Thông tin được nêu ra ở trên của tờ Siam Sport gần như đồng nghĩa với việc 2 ngôi sao Thái kiều đang thi đấu tại châu Âu của bóng đá Thái Lan là tiền vệ Erawan Ganier (1,82 m, sinh tại Pháp, khoác áo CLB Lens, Pháp) và hậu vệ phải Nicholas Mickelson (1,80 m, sinh tại Na Uy, CLB SV Elversberg, Đức) gần như không thể trở về khoác áo đội bóng xứ sở chùa vàng tại AFF Cup 2026.

Chưa hết, 2 ngôi sao hàng đầu Thái Lan gồm tiền vệ tấn công Teerapat Pruetong và tiền vệ tổ chức Supachok Sarachat (cùng khoác áo CLB Hokkaido Consadole Sapporo, Nhật Bản) cũng chưa chắc được tham gia giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) khó thuyết phục các CLB ở nước ngoài nhả quân cho đội tuyển Thái Lan. Chưa hết, ngay cả với các CLB thuộc Thai-League 1, FAT cũng phải đàm phán thật kỹ, mới mong nhận được những cầu thủ ưng ý, để chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Vì theo tờ Siam Sport thông tin: "Khi AFF Cup diễn ra, các đội bóng thuộc hệ thống Thai-League đang trong quá trình chạy đua cho mùa giải mới".

Đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tối đa

Khó khăn của đội tuyển Thái Lan lại là lợi thế của đội tuyển Việt Nam. V-League không diễn ra trong thời gian AFF Cup 2026 thi đấu. Đội tuyển Việt Nam nhờ đó thuận lợi hơn nhiều trong việc gọi những cầu thủ tốt nhất của nền bóng đá lên tập trung đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam được hưởng lợi nhờ V-League không diễn ra trong thời gian bóng lăn tại AFF Cup Ảnh: Minh Tú

Chưa hết, ngay cả CLB Công an Hà Nội vốn bận làm nhiệm vụ tại vòng play-off Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) vẫn sẵn sàng chia sẻ nhân sự với đội tuyển Việt Nam. Điều đó cho thấy quan hệ giữa đội tuyển quốc gia và các CLB ở V-League rất tốt, các CLB luôn sẵn sàng hỗ trợ cho đội tuyển Việt Nam, liên quan đến các nhiệm vụ quốc tế.

Chính sự hỗ trợ này từ phía các CLB trong nước, việc lên kế hoạch sớm và chặt chẽ của VFF và VPF, trong việc sắp xếp lịch thi đấu V-League, tránh các giải quốc tế quan trọng của đội tuyển quốc gia, giúp cho các đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều thuận lợi khi tham dự các giải đấu lớn.

Ở AFF Cup 2024 (từ cuối năm 2024 cho đến những ngày đầu năm 2025), giải U.23 Đông Nam Á 2025 (tháng 7 năm ngoái), SEA Games 33 (tháng 12 năm ngoái) và giải U.23 châu Á 2026 (tháng 1 năm nay), VFF và VPF đều có những sự điều chỉnh lịch thi đấu giải trong nước, góp phần quan trọng tạo nên thành công của các đội tuyển Việt Nam. Hy vọng lần này chúng ta cũng sẽ thành công tại AFF Cup 2026, nhờ sự chuẩn bị tốt tương tự.