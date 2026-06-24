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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hải Yến khẳng định đẳng cấp, CLB Hà Nội I thắng trận thứ 2 liên tiếp

Văn Trình
Văn Trình
Hà Nội I tiếp tục thể hiện sức mạnh ở giải bóng đá nữ quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 khi đánh bại CLB TP.HCM II với tỷ số 2-1, qua đó nối dài mạch thắng lên con số 2. Tiền đạo Hải Yến tiếp tục để lại dấu ấn với pha lập công mở tỷ số đầy đẳng cấp.

Trên sân nhà tối 24.6, Hà Nội I bước vào cuộc tiếp đón TP.HCM II với quyết tâm giành trọn 3 điểm để duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đội bóng thủ đô nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Hải Yến vẫn đẳng cấp, Hà Nội I thắng nhẹ nhàng

Sức ép liên tục mà Hà Nội I tạo ra sớm mang lại hiệu quả. Phút 10, các cầu thủ chủ nhà đoạt bóng ngay khu vực giữa sân trước khi triển khai pha tấn công nhanh. Bóng được đưa đến vị trí của Hải Yến và tiền đạo kỳ cựu này tung cú dứt điểm một chạm rất đẳng cấp, không cho thủ môn TP.HCM II cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0.

Hải Yến khẳng định đẳng cấp, CLB Hà Nội I thắng trận thứ 2 liên tiếp- Ảnh 1.
Hải Yến khẳng định đẳng cấp, CLB Hà Nội I thắng trận thứ 2 liên tiếp- Ảnh 2.

Hải Yến (áo vàng) tỏa sáng, giúp Hà Nội I mở tỷ số

ẢNH: VFF

Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, Hà Nội I vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Các học trò của HLV đội chủ nhà kiểm soát tốt khu trung tuyến, hạn chế tối đa những pha phản công của đối phương. Hiệp 1 khép lại với lợi thế mong manh dành cho Hải Yến và các đồng đội.

Sau giờ nghỉ, cục diện không có nhiều thay đổi khi Hà Nội I tiếp tục là đội nắm quyền chủ động. TP.HCM II nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi chắc chắn của đội chủ nhà.

Phút 69, Hà Nội I có bàn thắng thứ hai sau khoảnh khắc tỏa sáng của Thùy Nhi. Từ ngoài vòng cấm, cầu thủ này tung cú sút xa đẹp mắt đưa bóng đi hiểm hóc, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội bóng thủ đô.

Những nỗ lực của TP.HCM II chỉ được đền đáp ở những phút cuối trận. Thục Nghi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhưng quãng thời gian còn lại là không đủ để đội khách tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Hải Yến khẳng định đẳng cấp, CLB Hà Nội I thắng trận thứ 2 liên tiếp- Ảnh 3.

Đội bóng thủ đô có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại giải

ẢNH: VFF

Chung cuộc, Hà Nội I giành chiến thắng 2-1 trước TP.HCM II, qua đó có trận thắng thứ hai liên tiếp tại giải. Trong khi đó, TP.HCM II tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn trong cuộc đua cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi đây đã là trận thứ 2 liên tiếp họ trắng tay.

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