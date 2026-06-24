HLV đội tuyển Thái Lan nói điều bất ngờ trước AFF Cup, rất ‘cáu’ vì…

Khó khăn về lực lượng

Trước đó, truyền thông xứ sở chùa vàng dự báo đội tuyển Thái Lan khó gọi đủ các trụ cột lên đội tuyển tham dự AFF Cup 2026. Lý do là vì giải vô địch Đông Nam Á năm nay nằm ngoài những ngày FIFA Days. Theo luật, các CLB có quyền không "nhả" cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia, khi lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia nằm ngoài FIFA Days.

HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan lo lắng về lực lượng trước AFF Cup Ảnh: FAT

Đặc biệt, với các ngôi sao của Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài, họ gần như không thể về nước khoác áo đội bóng xứ sở chùa vàng tại AFF Cup, vì Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) rất khó đạt được thỏa thuận với các CLB nước ngoài. Cần biết rằng Thai-League và hầu hết các giải đấu tại Nhật Bản, châu Âu (nơi có cầu thủ Thái Lan thi đấu) vẫn diễn ra, hoặc chuẩn bị diễn ra trong thời gian bóng lăn ở ở AFF Cup 2026 (từ 24.7 – 26.8).

Sau khi nhận được thông tin nói trên, HLV Anthony Hudson của Thái Lan ngao ngán thốt lên: "Phải thừa nhận rằng việc lựa chọn cầu thủ cho AFF Cup 2026 là một vấn đề khá phức tạp đối với chúng tôi. Nguyên nhân là vì giải đấu này không diễn ra trong những ngày FIFA Days. Nhiều cầu thủ Thái Lan phải phục vụ CLB của họ, chuẩn bị cho mùa giải mới. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng chọn những cầu thủ sẵn sàng nhất, những người đã được các CLB cho phép tham gia AFF Cup.

Tôi đang hướng đến việc lựa chọn những cầu thủ trẻ triển vọng, cùng với một số cầu thủ giàu kinh nghiệm để tham gia AFF Cup 2026. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ đóng vai trò "xương sống", dìu dắt những cầu thủ trẻ hơn. Tôi sẽ cố gắng tạo ra sự kết hợp tốt giữa những cầu thủ kỳ cựu và những cầu thủ trẻ".

Áp lực phải vô địch

Những ngôi sao dự kiến khó có thể góp mặt tại AFF Cup 2026 cùng đội tuyển Thái Lan có các cầu thủ Thái kiều Erawan Ganier (1,82 m, sinh tại Pháp, khoác áo CLB Lens, Pháp) và hậu vệ phải Nicholas Mickelson (1,80 m, sinh tại Na Uy, CLB SV Elversberg, Đức), cùng 2 tiền vệ tấn công đang thi đấu tại Nhật Bản gồm Teerapat Pruetong và Supachok Sarachat (cùng khoác áo CLB Hokkaido Consadole Sapporo).

Đội bóng đất chùa vàng muốn "đòi nợ" trước đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Dù phải dự giải với bất kỳ lực lượng nào, giới bóng đá và giới truyền thông Thái Lan đều muốn đội bóng xứ sở chùa vàng giành lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay đội tuyển Việt Nam. Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Bất chấp những khó khăn về lực lượng, đội tuyển Thái Lan vẫn phải tập trung vào việc giành ngôi vô địch AFF Cup 2026. Chúng ta cần đòi lại ngôi vô địch mà toàn đội đã để mất về tay đội tuyển Việt Nam, ở kỳ AFF Cup gần nhất. Riêng HLV Anthony Hudson và các học trò cần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bóng đá Thái Lan".

Đáp lại, vị HLV người Anh đang dẫn dắt đội tuyển Thái Lan chia sẻ: "Tôi biết người hâm mộ luôn mong muốn chúng tôi thi đấu thành công. Tôi, toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ đều muốn làm cho người hâm mộ Thái Lan tự hào. Vì vậy, tôi kêu gọi khán giả trong nước ủng hộ chúng tôi. Đối với các cầu thủ, nhất là với các cầu thủ trẻ sẽ xuất hiện trong đội tuyển Thái Lan những ngày tới đây, sự ủng hộ của khán giả là điều mà họ cần nhất".

Tại AFF Cup 2026, Thái Lan với tư cách là đội đương kim á quân là hạt giống số 1 tại bảng B. Họ chung bảng với các đội Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam với tư cách đương kim vô địch là hạt giống số 1 ở bảng A, bên cạnh các đội Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.