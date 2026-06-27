Công cuộc săn tìm nhạc trưởng tinh hoa của đội tuyển Việt Nam, anh ấy đây rồi…

Những ứng cử viên sáng giá

Đợt tập trung đang diễn ra là đợt tập trung mà đội tuyển Việt Nam quy tụ nhiều ngôi sao hơn lúc nào hết. Danh sách 28 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển quốc gia vào lúc này hầu hết là những tên tuổi lớn, từ những người được đào tạo ở trong nước, những cầu thủ nhập tịch gốc ngoại, cho đến cầu thủ Việt kiều.

Quang Hải là nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 Ảnh: Độc Lập

Để trở thành 1 nhạc trưởng, là người dẫn dắt lối chơi của một tập thể nhiều sao như thế, áp lực dành cho cầu thủ nhận nhiệm vụ rất lớn. Chính vì thế, người lãnh vai trò nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam hiện nay không chỉ giỏi về chuyên môn, mà còn phải giàu kinh nghiệm, đồng thời phải là gương mặt có uy tín.

Trong số những tiền vệ được gọi lên đội tuyển Việt Nam lần này, có 3 gương mặt rất sáng giá để đảm nhận vai trò nói trên, đó là Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hoàng Hên. Đây đều là những kỹ thuật gia hàng đầu bóng đá Đông Nam Á hiện nay, họ giỏi trong khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng và dứt điểm, đúng chất của các nhạc trưởng của bóng đá hiện đại.

Hai cầu thủ có uy tín cao

Tuy nhiên, so với Hoàng Đức và Quang Hải, Hoàng Hên có xu thế thi đấu cao hơn, gần với hàng tiền đạo, trong vai trò một tiền đạo lùi phía sau trung phong Nguyễn Xuân Son. Chính vì thế, anh khó bao quát toàn cục. Vả lại, với việc thi đấu trong vai trò của một tiền đạo lùi, có thể Hoàng Hên sẽ được HLV Kim Sang-sik giao nhiệm vụ săn bàn, thay vì nhiệm vụ tổ chức lối chơi cho toàn đội.

Hoàng Đức là nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 Ảnh: Minh Tú

Hai người còn lại là Hoàng Đức và Quang Hải đều xứng đáng sắm vai nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải là người giữ vai trò này khi chúng ta vô địch AFF Cup 2018, dưới thời HLV Park Hang-seo, còn Hoàng Đức là nhạc trưởng của đội tuyển quốc gia khi chúng ta vô địch AFF Cup 2024, dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Cả 2 người đều sẵn sàng chơi thấp, nhường không gian ở phía trên cho các đồng đội. Họ lùi lại để quan sát, để giữ nhịp, để làm cầu nối cho mọi vị trí trong đội với nhau. Sự hy sinh của Quang Hải và Hoàng Đức về vị trí thi đấu, sẵn sàng "làm nền" cho các đồng đội xung quanh họ tỏa sáng, càng giúp cho họ phù hợp với vai trò nhạc trưởng. Ở vị trí này, 2 nhân vật từng giành Quả bóng vàng Việt Nam có thể điều tiết lối chơi của cả tập thể, theo yêu cầu của HLV Kim Sang-sik.

Chỉ có điều, thời gian gần đây, do vị trí thi đấu và vai trò trên sân khá giống nhau, nên Hoàng Đức và Quang Hải ít khi xuất hiện cùng lúc. Có thể tùy vào đối thủ, tùy vào diễn biến của từng trận đấu mà HLV Kim Sang-sik sẽ luân phiên sử dụng 1 trong 2 nhân vật này, sắm vai nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam.

Dù là ai đi chăng nữa, khi Quang Hải hay Hoàng Đức có mặt trên sân, thì lối chơi chung, nhịp điệu chung của toàn bộ đội tuyển chắc chắn vẫn sẽ được giữ ở mức đúng với yêu cầu của ông Kim.

Việc 2 cầu thủ này sắm vai trò nhạc trưởng cũng phản ánh uy tín của họ, tầm ảnh hưởng của họ trong mắt các đồng đội là rất lớn. Những đồng đội xung quanh Quang Hải hay Hoàng Đức sẵn sàng thi đấu theo sự điều tiết của 2 tiền vệ nói trên, sẵn sàng xem họ là chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong những thời điểm khó khăn.