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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ngô Đăng Khoa chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tiếc nuối: Dàn nhập tịch còn những ai?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
HLV Kim Sang-sik rất tiếc vì phải chia tay Ngô Đăng Khoa không kịp bình phục chấn thương, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn lực lượng cầu thủ nhập tịch hùng hậu.
Ngô Đăng Khoa chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tiếc nuối: Dàn nhập tịch còn những ai?- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik và Ngô Đăng Khoa tại đợt tập trung tháng 6.2026

ảnh: VFF

Cuộc nói chuyện giữa HLV KIm Sang-sik và Ngô Đăng Khoa

Ngày 27.6, HLV Kim Sang-sik chia tay tiếc Ngô Đăng Khoa. Sau khi được kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương, tiền vệ Việt kiều này sẽ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam.

Một kết quả đáng tiếc cho HLV Kim Sang-sik, vì ông đã có ấn tượng rất mạnh và đặt ra kỳ vọng với cầu thủ đóng vai trò quan trọng ở CLB CA TP.HCM cho đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

Ngô Đăng Khoa gặp chấn thương từ khi còn thi đấu tại CLB, khiến anh có giai đoạn không thể sân ở giai đoạn cuối mùa giải. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định cầu thủ này bị rách sụn chêm độ 2.

Ngô Đăng Khoa chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tiếc nuối: Dàn nhập tịch còn những ai?- Ảnh 2.

Ngô Đăng Khoa ghi 3 bàn thắng cho CLB CA TP.HCM ở lượt về V-League 2025 - 2026

ảnh: Khả Hòa

Trong những ngày tập trung vừa qua cùng đội tuyển, Đăng Khoa không thể tham gia các buổi tập chuyên môn mà chỉ tập hồi phục và điều trị vật lý trị liệu theo phác đồ của bộ phận y tế.

Theo đánh giá của các bác sĩ, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu khi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, Ngô Đăng Khoa có nguy cơ tổn thương nặng hơn, thậm chí rách sụn chêm độ 3 và phải can thiệp phẫu thuật.

Trưa 27.6, HLV Kim Sang-sik đã trực tiếp trao đổi với Ngô Đăng Khoa. Sau khi thống nhất với cầu thủ và bộ phận y tế, BHL quyết định tạo điều kiện để tiền vệ trẻ này trở về CLB tiếp tục điều trị, phục hồi chấn thương.

Ngô Đăng Khoa chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tiếc nuối: Dàn nhập tịch còn những ai?- Ảnh 3.

Xuân Son sẽ và đội tuyển Việt Nam mở màn AFF Cup 2026 bằng trận gặp Timor-Leste

ảnh: Minh Tú

Việc trở lại CLB sẽ giúp cầu thủ chỉ 3 ngày nữa sẽ bước sang tuổi 20 (anh sinh ngày 30.6. 2006) có điều kiện theo dõi và điều trị chấn thương một cách liên tục, hướng tới mục tiêu sớm bình phục và trở lại thi đấu.

Ngô Đăng Khoa là một trong ba tân binh lần đầu được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026, bên cạnh 2 cầu thủ nhập tịch khác là đồng đội của anh ở CLB CA TP.HCM là Lê Giang Patrik và cầu thủ đa năng Tài Lộc (Ninh Bình FC).

Vắng Ngô Đăng Khoa là điều đáng tiếc, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn rất mạnh với dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Tài Lộc, Hoàng Hên và chân sút Xuân Son.

Ngô Đăng Khoa chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tiếc nuối: Dàn nhập tịch còn những ai?- Ảnh 4.

HLV Kim Sang-sik muốn đội tuyển Việt Nam sẽ phải có sự tập trung cao nhất

ảnh: Minh Tú

Dù chưa có cơ hội tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển vì chấn thương, việc được triệu tập lần này vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Ngô Đăng Khoa - cầu thủ trẻ mới 19 tuổi rất giàu tiềm năng.

Hy vọng Ngô Đăng Khoa sớm bình phục để tiếp tục theo đuổi mục tiêu cống hiến cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Trước mắt, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung tập huấn tại Hà Nội, trước khi bước vào đợt tập du đấu quan trọng tại Hàn Quốc.

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