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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: FIFA đồng ý cho Lê Giang Patrik khoác áo đội tuyển Việt Nam, ông Kim có hàng thủ lý tưởng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
09/06/2026 22:37 GMT+7

HLV Kim Sang-sik sẽ vô cùng hạnh phúc khi FIFA đồng ý cho Lê Giang Patrik khoác áo đội tuyển Việt Nam, hoàn thiện hàng thủ khủng trong mơ tại AFF Cup 2026.

Nóng: FIFA đồng ý cho Lê Giang Patrik khoác áo đội tuyển Việt Nam, ông Kim có hàng thủ lý tưởng- Ảnh 1.

Tình huống thủ môn Lê Giang Patrik giải nguy cho hàng thủ CLB TP.HCM

ảnh: Minh Tú

Lê Giang Patrik thỏa giấc mơ chơi cho Việt Nam

Mới tháng trước, CLB CA TP.HCM hào hứng chứng kiến 2 cầu thủ Việt kiều quan trọng là Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa chính thức được Sở Tư pháp TP.HCM trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, niềm vui đó chưa trọn vẹn vì ngoài Ngô Đăng Khoa mặc định sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu được gọi, thì trường hợp Lê Giang Patrik phức tạp hơn do từng khoác áo U.21 Slovakia ở giải U.21 châu Âu - sẽ không được đổi Liên đoàn Bóng đá theo quy định của FIFA.

VFF đã rất nỗ lực để nắm bắt vấn đề và cố gắng gửi công văn đề nghị FIFA xem xét để giúp Lê Giang Patrik có thể thi đấu cho quê bố. Bất ngờ đã đến, khi theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên thì sau khi xem xét đề xuất, FIFA đồng ý Lê Giang Patrik khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Nóng: FIFA đồng ý cho Lê Giang Patrik khoác áo đội tuyển Việt Nam, ông Kim có hàng thủ lý tưởng- Ảnh 2.

Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa đã sẵn sàng khoác áo đội tuyển Việt Nam

ảnh: Quốc Việt

Điều này khiến HLV Kim Sang-sik còn hơn cả vui mừng, vì đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được mảnh ghép cực kỳ chất lượng, đầy khát khao và dày dạn kinh nghiệm khi AFF Cup 2026 sẽ chỉ còn 1 tháng nữa sẽ khởi tranh.

Sự xuất hiện của thủ thành CLB CA TP.HCM sẽ giúp ông Kim hoàn thiện bộ tứ thủ môn "khủng" với thể hình trong mơ gồm Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm (1,88 m), Nguyễn Filip (1,92 m), Trần Trung Kiên (1,91 m).

Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có cơ hội lắp ráp với những hậu vệ thể hình cực kỳ lý tưởng như Văn Hậu (1,86 m), Việt Anh (1,84 m), Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (1,81 m)…

Nóng: FIFA đồng ý cho Lê Giang Patrik khoác áo đội tuyển Việt Nam, ông Kim có hàng thủ lý tưởng- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik sẽ sở hữu hàng thủ "khủng" nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Hàng thủ cao nhất lịch sử đó sẽ là điểm tựa vững chắc, để thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin hướng đến mục tiêu lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, sau khi đã vô địch AFF Cup 2024.

Riêng với Lê Giang Patrik, đây có thể sẽ là tin vui nhất của anh trong nhiều năm qua, kể từ khi anh đồng ý về Việt Nam thử sức gần 20 năm trước. Kể từ lúc này, anh đã có thể hạnh phúc thi đấu và cống hiến cho bóng đá Việt Nam từ cấp độ CLB cho đến đội tuyển quốc gia.

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