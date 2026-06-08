Thầy Công Phượng kỳ vọng lứa học trò mới sẽ có nhiều cầu thủ giỏi

HLV Guillaume Graechen chụp hình cùng 30 học viên trúng tuyển khóa 4 Học viện Bóng đá Nutifood ảnh: Linh nhi

Thầy Giôm háo hức trước chuyến đò mới

Một lần nữa, như suốt trong 20 năm kể từ khi lần đầu đặt chân đến Việt Nam với sứ mệnh chia sẻ hết vốn kiến thức và tâm huyết đào tạo trẻ, HLV Graechen Guillaume lại háo hức khởi đầu cho hành trình "đưa đò" mới.

Chỉ vài ngày trước, cụ thể là ngày 5.6, thầy Giôm (tên thân mật của HLV Graechen Guillaume) đã vui mừng công bố 30 tân học viên khóa 4 Học viện Bóng đá Nutifood.

Vẫn là sân bóng Hàm Rồng và cảm xúc vẫn y hệt như cách ông đã từng gọi tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn… gần 2 thập kỷ trước, hay sau đó dìu dắt Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh… vừa tỏa sáng giúp U.23 Việt Nam đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á 2026.

Các thí sinh nhí thử tài bằng chân trần trên sân cỏ ảnh: Linh Nhi

Hành trình mới của chuyên gia đào tạo bóng đá trẻ đến từ Pháp sẽ có sự đồng hành của 30 tài năng trẻ đang háo hức bước vào hành trình 7 năm ăn tập với định hướng phát triển toàn diện, cùng giấc mơ sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Người thầy đáng kính của rất nhiều thế hệ tuyển thủ Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi bắt đầu chiến dịch tuyển chọn mới này với rất nhiều sự nhiệt huyết, cùng một ý chí kiên định trong việc tìm kiếm và phát hiện những tài năng bóng đá tương lai.

Các tiêu chí ưu tiên của chúng tôi trước hết là tư duy chơi bóng và kỹ thuật cá nhân. Yếu tố thể chất sẽ được xem xét sau đó. Bởi vì trong khi thể trạng và sự phát triển của cầu thủ có thể được tối ưu hóa, thì tư duy chơi bóng lại là một thiên bẩm riêng biệt của mỗi người.

Các thí sinh nhí và phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh khóa 4 Học viện Bóng đá Nutifood ảnh: Linh Nhi

Kỳ vọng của tôi đối với thế hệ mới là nhờ vào việc tiếp cận tốt hơn với nguồn dinh dưỡng tiên tiến và các công nghệ mới. Tôi hy vọng sẽ thấy sự xuất hiện của những cầu thủ nhanh nhạy, sắc sảo và có tiềm năng thể thao mạnh mẽ.

Mục tiêu của Học viện Bóng đá Nutifood rất rõ ràng: đào tạo thế hệ kế cận để củng cố lực lượng cho nền bóng đá Việt Nam.

Điều này giống như cách chúng tôi đã đưa ra lời khuyên cho các thí sinh trong đợt tuyển này là: Hãy là chính mình. Hãy chơi bóng bằng niềm đam mê và thể hiện tư duy thông minh của bạn trên sân cỏ".

Thầy Giôm sẽ lại khởi đầu dìu dắt lứa cầu mới tại Học viện Bóng đá Nutifood ảnh: Linh Nhi

Sau hàng loạt vòng tuyển sinh trải dài từ bắc vào nam, với quy trình xét duyệt nghiêm túc, kỹ càng và công minh từ ban tuyển trạch đứng đầu là HLV Guillaume Graechen, tổng cộng 30 gương mặt nhí đã chính thức được chọn sau khi vượt qua gần 4.000 thí sinh trên cả nước.

Thầy Giôm không giấu được sự kỳ vọng và hào hứng: "Tôi xin chúc mừng cho Nutifood vì đã tổ chức vô cùng tuyệt vời cho 3 đợt tuyển sinh này. Sự quan tâm và hào hứng dành cho đợt tuyển sinh khóa 4 là rất lớn.

Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều cầu thủ giỏi tại Hà Nội, TP.HCM và Gia Lai, đến mức đã chọn tới 94 cầu thủ bước vào giai đoạn 2. Chất lượng của các cầu thủ mang đến cho chúng tôi rất nhiều sự phấn khích. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có được một lứa "ngọc thô" vô cùng chất lượng để bắt đầu vào tháng 8.2026".

Xúc động sự ghi nhận từ VFF HLV Graechen Guillaume chia sẻ: "Thời điểm nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam" từ VFF, trong tôi là vô vàn cảm xúc đan xen cùng lúc. Tôi đã rất xúc động. Tôi tự hào về sự ghi nhận mà Việt Nam đã dành cho những cống hiến của tôi trong suốt 20 năm qua. Tôi xin dành sự tri ân đến các cộng sự, đặc biệt là HLV Dương Minh Ninh. Đây chính là thành quả của một tập thể làm việc bằng tất cả đam mê. Tôi cũng rất vui gặp lại các cầu thủ hóa 1 vốn có sự gắn kết vô cùng bền chặt với tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi được gặp ông Đoàn Nguyên Đức. Nếu không có ông thì mọi thứ đã không thể trở thành hiện thực".



