HLV Guillaume Graechen: Người thầy lớn của các ngôi sao nhỏ với triết lý khác biệt

Sau 20 năm, HLV Guillaume Graechen vẫn say mê miệt mài tuyển sinh thế hệ cầu thủ mới cho bóng đá Việt Nam và Học viện Bóng đá Nutifood ảnh: Linh Nhi

Dấu ấn thầy Giôm tại Học viện Bóng đá Nutifood

Khi những cặp sách được đóng lại và các cậu bé học sinh hào hứng hướng tới mùa hè rộn rã, người ta thấy thầy Giôm (tên gọi thân mật của HLV Graechen Guillaume) tái xuất khi cùng Học viện Bóng đá Nutifood tuyển sinh khóa 4 và cũng là ngày hội bóng đá cho các em nhí.

Một lần nữa, thầy Giôm lại bắt đầu chuyến đò mới của mình với thế hệ cầu thủ bóng đá sinh năm 2014 - 2015, như đã thực hiện rất nhiều và thành công sau 20 năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam.

Còn nhớ vào năm 2007, người ta lần đầu tiên biết đến cái tên Guillaume Graechen khi bầu Đức giới thiệu ông như HLV trưởng của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… ở Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG.

Nét đặc sắc của triết lý Guillaume Graechen đã tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn trong việc phát triển các cầu thủ trẻ ở học viện HAGL, Nutifood và một số nơi khác, khi đề cao định hình tư duy chơi bóng không chỉ đơn thuần là dạy chiến thuật trên sa bàn, mà là một quá trình rèn luyện cảm giác bóng và nhãn quan không gian ngay từ khi các cầu thủ còn rất nhỏ.

Cầu thủ nhí được thầy Giôm trực tiếp hướng dẫn ảnh: Linh Nhi

Trong đó hình ảnh các cầu thủ HAGL tập luyện trong những năm đầu tiên hoàn toàn bằng chân trần đã gây ấn tượng mạnh. Về cơ bản, tập tâng bóng chân trần giúp đôi chân tiếp xúc trực tiếp với mặt cỏ và quả bóng, từ đó hình thành cảm giác bóng tinh tế nhất.

Khi không có sự hỗ trợ của giày, mỗi cầu thủ nhí phải học cách điều khiển lực sút và hướng đi của bóng bằng chính các điểm chạm trên bàn chân, tạo nên sự dẻo dai và khéo léo tự nhiên hằn sâu vào từng tế bào.

Đồng thời, thầy thầy Giôm luôn yêu cầu cầu thủ phải suy nghĩ trước khi bóng đến chân, rèn thành bản năng quan sát nhanh toàn diện, Trước khi nhận bóng, cầu thủ phải liếc nhìn xung quanh 360 độ, giúp họ biết mình sẽ làm gì tiếp theo ngay khi vừa chạm bóng.

Nhờ đó, các cầu thủ sẽ rất giỏi giải quyết vấn đề trong không gian hẹp, tự tin thực hiện các bài phối hợp nhóm 2, nhóm 3, nhanh chóng tìm ra kẽ hở để chuyền bóng thay vì phá bóng mạnh ra xa. Điều này hình thành tư duy chơi bóng thông minh, ít dựa vào sức mạnh cơ bắp.

Người hùng U.23 Việt Nam Quốc Việt giao lưu cùng các em nhỏ ảnh: Linh Nhi

Từ nền tảng đó, HLV Guillaume Graechen hướng đến giúp các cầu thủ định hình tư duy phối hợp luân chuyển bóng liên tục, chủ động kiên nhẫn di chuyển tạo ra không gian và tránh phá bóng dài tùy tiện. Nhờ vậy, các học trò của ông luôn không sợ thất bại, rất tự tin, có tinh thần thi đấu fair-play và hướng đến niềm vui chơi bóng.

Sau 20 năm, tóc của thầy Giôm đã bạc đi nhiều nhưng tình yêu với bóng đá và giảng dạy vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Ở tuổi gần 50 và có một gia đình Việt Nam hạnh phúc, ông đã lắng đọng hiểu bóng đá, con người và văn hóa Việt Nam hơn rất nhiều. HLV Guillaume Graechen nói tiếng Việt sõi hơn, vẫn hào sảng thẳng thắn nhưng biết cách tiếp cận hợp lý để uốn nắn các học trò hiệu quả theo tầm nhìn dài hạn của mình.

Đặc biệt, chiến lược gia người Pháp đang rất hạnh phúc trong lúc chờ xin quốc tịch Việt Nam. Ở Học viện Bóng đá Nutifood, triết lý đào tạo của thầy Giôm đã nhận được sự cộng hưởng rất lớn, bởi những tương đồng trong nguyên tắc về tư duy đào tạo chuyên môn và con người của ban lãnh đạo.

Nhờ đó bên cạnh chuyên môn, các cầu thủ nhí nhận được sự chăm sóc toàn diện đặc biệt từ tinh thần đến thể chất. Bên cạnh những khẩu phần ăn khoa học và kiến thức dinh dưỡng thể thao, các học viên của Học viện Bóng đá Nutifood còn được chăm sóc rất tốt về tinh thần. Học viện thường xuyên có những chuyên gia tâm lý theo sát từ khi các em còn nhỏ.

Chuyên gia Nutifood tư vấn dinh dưỡng ở ngày hội tuyển sinh ảnh: Linh Nhi

Chính nhờ vậy nên các học viên nhí sớm được hỗ trợ, bảo vệ và luôn trong vòng tay ấm áp của tình thương, sự quan tâm để giúp các em nhanh chóng vượt qua nỗi nhớ nhà, tự tin học cách sống độc lập, từ đó hình thành bản lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ của mình.

Vài ngày tới, HLV Guillaume Graechen sẽ trở lại TP.HCM, nơi ông tuyển sinh khóa 4 cho Học viện Bóng đá Nutifood và gặp lại những cậu học trò cũ như Quốc Cường - em họ Công Phượng cũng là người hùng U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026 hiện đang khoác áo CLB CA TP.HCM.

Giữa thầy trò họ sẽ có rất nhiều điều chia sẻ, như cách các ngôi sao đội tuyển Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… hay người hùng U.23 Việt Nam Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh… Đó là mối quan hệ như thầy trò, giữa những người thân trong gia đình, với sự tôn trọng và tin tưởng nhất.

Sẽ nhanh chóng thôi, những học viên nhí khóa 4 sẽ sớm bước lên chuyến đò mới cùng thầy Giôm và triết lý phát triển toàn diện từ thể chất đến tinh thần của Học viện Bóng đá Nutifood với danh tiếng của một trong những lò đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam.