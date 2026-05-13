Festival U.14 quốc tế Gia Lai 2026

LPBank HAGL và các đại diện Nhật Bản và Hàn Quốc dừng bước, Malaysia đi tiếp

Linh Nhi
13/05/2026 20:08 GMT+7

Thất bại 0-1 trước PVF khiến LPBank HAGL tiếp bước các đại diện từ Nhật Bản, Hàn Quốc dừng bước ở vòng tứ kết Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026.

Trận tứ kết Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 giữa LPBank và PVF diễn ra hấp dẫn

LPBank HAGL dừng bước sớm

Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, LPBank HAGL đã dừng bước 0-1 trước PVF - trận đấu họ chơi tốt nhưng đành nhìn đối thủ đi tiếp sau khi Thái Trung Hạo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 51.

Một kết quả đáng tiếc cho LPBank HAGL khi họ đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Trong khi chiến thắng này sẽ giúp PVF điền tên vào vòng bán kết Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026.

Khá thú vị khi vòng bán kết Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 không có đội chủ nhà nhưng chứng kiến sự góp mặt của 3 đại diện Việt Nam gồm PVF, SLNA và CLB Hà Nội cùng đội khách quốc tế duy nhất là Malaysia.

PVF (xanh) là 1 trong 3 đại diện Việt Nam góp mặt ở bán kết

Những đại diện đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc rất được kỳ vọng như Eumseong và Jubilo Iwata đều theo chân HAGL dừng bước tại tứ kết, sau những kết quả thua SLNA (tỷ số 0-2) và CLB Hà Nội (tỷ số 1-7). U.14 Malaysia cũng thể hiện sức mạnh khi vượt qua Shenzen với tỷ số 3-0.

Dự kiến, vòng bán kết sẽ diễn ra trong ngày 14.5, đều diễn ra trên sân Pleiku Arena với cặp đấu CLB Hà Nội - Malaysia diễn ra lúc 14 giờ 30 và sau đó SLNA gặp PVF lúc 15 giờ 45. Tất cả các trận đấu đều mở cửa tự do cho khán giả vào sân cổ vũ.

Kết quả lượt tứ kết & D3, D4 của Festival Bóng đá Quốc tế U.14 Gia Lai 2026, ngày 13.5.2026: 

+ TK1: SLNA 2-0 Eumseong

+ TK2: LPBank HAGL 0-1 PVF: 0-1

+ TK3: CLB Hà Nội 7-1 Jubilo Iwata

+ TK4: Malaysia 3-0 Shenzen

+ D3: Khamsay Academy 1-6 Chonburi

+ D4: Trường Tươi Đồng Nai 4-0 Gangwon State All Stars

Nhà báo UAE: 'U.17 Việt Nam rất mạnh, ai giữ vững tinh thần sẽ có chiến thắng'

Trước trận đấu quan trọng của đội nhà và U.17 Việt Nam ở lượt đấu cuối bảng C, giải U.17 châu Á 2026 (0 giờ ngày 14.5), nhiều nhà báo UAE thừa nhận U.17 Việt Nam là đối thủ mạnh và cảnh báo các cầu thủ nước này phải giữ vững tinh thần nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

