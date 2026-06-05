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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Học viện Bóng đá Nutifood chào đón 30 học viên khóa 4: Chờ những Lý Đức mới!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
05/06/2026 16:47 GMT+7

Sau hành trình tuyển sinh trên toàn quốc, 30 tân học viên khóa 4 của Học viện Bóng đá Nutifood chính thức lộ diện mang theo giấc mơ, khát vọng trở thành những Lý Đức, Quốc Việt... mới.

Học viện Bóng đá Nutifood chào đón 30 học viên khóa 4: Chờ những Lý Đức mới!- Ảnh 1.

Các học viên tập luyện tại Học viện Bóng đá Nutifood

ảnh: Linh Nhi

30 tấm vé cho giấc mơ sân cỏ

Sau hàng loạt vòng tuyển sinh trải dài từ bắc vào nam, với quy trình xét duyệt nghiêm túc, kỹ càng và công minh từ ban tuyển trạch đứng đầu là HLV Guillaume Graechenm, Học viện Bóng đá Nutifood đã tìm được 30 gương mặt xuất sắc nhất gia nhập khóa 4.

Đây là những cầu thủ nhí đã vượt qua gần 4.000 thí sinh trên cả nước để giành cơ hội bước vào môi trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp trong 7 năm của học viện, với chiến lược phát triển toàn diện đã được duy trì hơn 1 thập kỷ qua.

Tại vòng chung kết, các thí sinh được kiểm tra kỹ năng toàn diện thông qua nhiều nội dung như: thi đấu đối kháng 1 đấu 1, 3 đấu 3, kỹ thuật cá nhân, thể lực, tư duy chơi bóng và khả năng xử lý tình huống trên sân. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, học viện cũng đặc biệt chú trọng đến tiềm năng phát triển thể chất, tinh thần thi đấu và khả năng tiếp thu của từng em.

Học viện Bóng đá Nutifood chào đón 30 học viên khóa 4: Chờ những Lý Đức mới!- Ảnh 2.

Sau 20 năm, HLV Guillaume Graechen vẫn say mê miệt mài tuyển sinh thế hệ cầu thủ mới cho bóng đá Việt Nam và Học viện Bóng đá Nutifood

ảnh: Linh Nhi

HLV Guillaume Graechen (thầy Giôm) – Giám đốc Điều hành Dự án Học viện Bóng đá Nutifood, cho biết: "Chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều em thể hiện tư duy chơi bóng tốt, khả năng thích nghi nhanh và có tiềm năng phát triển lâu dài.

Điều đó khiến quá trình tuyển chọn trở nên khó khăn hơn bởi có rất nhiều em xứng đáng được trao cơ hội. Tôi tin rằng với môi trường đào tạo chuyên nghiệp tại Học viện, các em sẽ có điều kiện tốt để phát triển năng lực và theo đuổi giấc mơ bóng đá của mình".

Theo kế hoạch, toàn bộ 30 tân học viên (bao gồm 26 cầu thủ, 4 thủ môn) sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để chính thức nhập học tại học viện từ ngày 15.8.

Được đào tạo và chăm sóc toàn diện trong 7 năm

Học viện Bóng đá Nutifood chào đón 30 học viên khóa 4: Chờ những Lý Đức mới!- Ảnh 3.

Các thí sinh nhí thử tài bằng chân trần trên sân cỏ

ảnh: Linh Nhi

Gia nhập Học viện Bóng đá Nutifood, các học viên sẽ được Nutifood tài trợ toàn bộ chi phí trong suốt 7 năm đào tạo, bao gồm học văn hóa, ngoại ngữ, ăn ở, sinh hoạt, tập luyện, thi đấu và chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Song song với chương trình huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp, các học viên còn được học văn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được trang bị kỹ năng mềm và nhiều nội dung cần thiết để phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn nhân cách.

Đặc biệt, các em được áp dụng chương trình dinh dưỡng bóng đá chuyên sâu do đội ngũ chuyên gia của Nutifood xây dựng nhằm hỗ trợ tối ưu sự phát triển thể hình, thể lực và khả năng vận động. Đây là một trong những điểm khác biệt nổi bật của Học viện Bóng đá Nutifood trong hành trình đào tạo cầu thủ trẻ.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nutifood, ông Lê Nguyên Hòa cho biết: "Học viện Bóng đá Nutifood được thành lập với mục tiêu đóng góp cho bóng đá Việt Nam những cầu thủ chất lượng trong tương lai.

Học viện Bóng đá Nutifood chào đón 30 học viên khóa 4: Chờ những Lý Đức mới!- Ảnh 4.

Học viện Bóng đá Nutifood rất chú trọng dạy văn hóa cho các học viên

ảnh: Linh Nhi

Chúng tôi không chỉ đào tạo chuyên môn bóng đá mà còn chú trọng giáo dục văn hóa, ngoại ngữ, kỹ năng sống và các giá trị nhân cách để các em trưởng thành toàn diện. Chúng tôi mong muốn mỗi học viên trưởng thành từ học viện không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là một công dân có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng".

Bên cạnh đó, Học viện Bóng đá Nutifood cũng là một trong những đơn vị đào tạo bóng đá trẻ tiên phong đưa hoạt động tư vấn tâm lý vào chương trình đào tạo. Các chuyên gia đồng hành cùng học viên trong việc xây dựng bản lĩnh, kỹ năng ứng xử, quản lý cảm xúc và vượt qua những áp lực trong học tập cũng như thi đấu.

Sự xuất hiện của 30 tân học viên tiếp tục đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát hiện, đào tạo và chắp cánh cho những tài năng trẻ, hướng tới mục tiêu đóng góp thêm nhiều cầu thủ chất lượng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Được thành lập từ năm 2015, Học viện Bóng đá Nutifood đã đào tạo nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cho bóng đá Việt Nam như: Phạm Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường... Học viện cũng gặt hái nhiều thành tích nổi bật ở các giải trẻ quốc gia như á quân U.17 năm 2020, á quân U.19 năm 2021 và vô địch U.21 năm 2021.

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