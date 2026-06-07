Vĩ Hào và Việt Cường ghi bàn, Becamex TPHCM thắng HAGL: Vẫn đau đớn xuống hạng nhất!

Vĩ Hào mở tỷ số cho Becamex TP.HCM ở phút thứ 4 ảnh: Khả Hòa

HAGL gieo sầu cho Becamex TP.HCM

Trong trận cuối cùng ở V-League 2025 - 2026, Becamex TP.HCM trên sân nhà Bình Dương đã khởi đầu đầy cố gắng, ngay phút thứ 4 đã có bàn mở tỷ số do công tuyển thủ Việt Nam Bùi Vĩ Hào - bàn thắng đầu tiên của người hùng AFF Cup 2024 kể từ sau chấn thương.

Tuy nhiên trong những trận đấu cùng giờ được lập cầu cập nhật trực tiếp, PVF-CAND dễ dàng dẫn SLNA 2-0 trên sân Vinh nhờ cú đúp của Eid Mamoud (phút 32, 36) trong khi CLB Đà Nẵng cũng sút tung lưới CLB Thanh Hóa 1-0 nhờ pha lập công của Milan Makaric ở phút 24.

Điều nay đã tạo ra bầu không khí đầy ngột ngạt trên sân Bình Dương vì kết quả này sẽ đồng nghĩa Becamex TP.HCM dù thắng bao nhiêu cũng sẽ trực tiếp xuống hạng (do thua CLB Đà Nẵng và PVF-CAND thành tích đối đầu - PV).

Nỗi buồn trên khán đài của CĐV Becamex TP.HCM ảnh: Khả Hòa

Các khán đài càng chùng hơn khi ở phút 39 từ đường đi bóng mạnh mẽ và căng vào rất tốt của Minh Tâm, tài năng trẻ Trần Gia Bảo đã có mặt đúng lúc đệm lòng gỡ hòa 1-1 cho HAGL, khiến Becamex TP.HCM bước vào giờ nghỉ trong tâm lý ngột ngạt.

Sau 15 phút giải lao, trận đấu trở lại trong hiệp 2 với tốc độ khá cao và thế trận mở, với những cơ hội được tạo ra bởi Minh Khoa, Vĩ Hào, Việt Cường... nhưng hàng phòng ngự HAGL và thủ môn Trung Kiên đã cản phá hiệu quả.

Khác biệt đã tới ở phút 60, khi tuyển thủ Việt Nam Việt Cường tung ra cú sút căng chìm từ ngoài khu vực cấm địa đánh bại Trung Kiên để nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng nhìn cách chân sút sinh năm 2000 không ăn mừng nhiệt tình cũng cảm nhận được anh hiểu rõ cái "thế" quá khó mà Becamex TP.HCM đang rơi vào.

Ban lãnh đạo tập đoàn Becamex và CLB Becamex TP.HCM chứng kiến đội bóng xuống chơi ở hạng nhất ảnh: Khả Hòa

Trong quãng thời gian còn lại, trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình. HAGL đã chắc chắn trụ hạng cũng không quá nhiệt tình tấn công, trong khi Becamex TP.HCM - khi CLB Đà Nẵng đang dẫn đến 4-0 còn PVF-CAND cũng tạo khoảng cách 3-1 rất an toàn - cũng chỉ đá vì danh dự.

Đến phút 88, chân sút Ugochukwu nâng tỷ số lên 3-1 ấn định chiến thắng trước HAGL, như lời chia tay giàu cảm xúc với CĐV nhà, trong mùa giải Becamex TP.HCM đổi tên và khép lại bằng việc đổi từ V-League xuống hạng nhất.

Như vậy, sau 23 năm tung hoành ở V-League với chuỗi hơn 1 thập kỷ thống trị bóng đá Việt Nam, biểu tượng bóng đá miền Đông cùng biệt danh "Chelsea Việt Nam" đã chính thức trở lại hạng nhất, trong dấu hỏi lớn về tương lai bất định: tồn tại hay không tồn tại?