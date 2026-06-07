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Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Thái Sơn Nam: HLV Tây Ban Nha 'tìm vàng' từ hơn 2.600 thí sinh nam, nữ

Nam Nhi
Nam Nhi
07/06/2026 18:07 GMT+7

HLV người Tây Ban Nha Luis Fonseca sẽ đứng đầu ban tuyển chọn của cho CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM, nhằm săn tìm tài năng trẻ từ hơn 2.600 thí sinh nam, nữ đăng ký.

CLB Thái Sơn Nam: HLV Tây Ban Nha 'tìm vàng' từ hơn 2.600 thí sinh nam, nữ- Ảnh 1.

Không khí háo hức buổi tuyển sinh của CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM tại Đắk Lắk

ảnh: facebook CLB Thái Sơn Nam TP.HCM

HLV Luis Fonseca 'tìm vàng' cho CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM

Sáng 7.6, chương trình tuyển chọn tài năng trẻ của CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM đã chính thức diễn ra tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), mở đầu "mùa vàng" tìm kiếm những gương mặt triển vọng nhằm đào tạo trở thành cầu thủ futsal chuyên nghiệp trong tương lai.

Phó giám đốc kỹ thuật CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM, ông Nguyễn Bảo Trung cho biết riêng đợt tuyển chọn tại Buôn Mê Thuột đã thu hút tới 620 thí sinh đăng ký tham gia.

Sau quá trình kiểm tra chuyên môn, CLB dự kiến chỉ lựa chọn khoảng 10 học viên xuất sắc nhất để ký hợp đồng đào tạo. 

Đặc biệt, năm nay HLV Luis Fonseca (Tây Ban Nha) sẽ đứng đầu ban tuyển chọn tài năng trẻ cho CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM. Nhà cầm quân này đã có kinh nghiệm lâu năm trong đào tạo trẻ cũng như đã dẫn dắt các CLB của Kuwait, Malaysia…

CLB Thái Sơn Nam: HLV Tây Ban Nha 'tìm vàng' từ hơn 2.600 thí sinh nam, nữ- Ảnh 2.

HLV Luis Fonseca đứng đầu ban tuyển chọn của CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM

ảnh: CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM

Trong khi đó, điểm tuyển chọn tại nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM) dự kiến diễn ra ngày 14.6 đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các phụ huynh và học sinh. Đến nay đã có hơn 2.000 em đăng ký tham gia và CLB dự kiến tuyển khoảng 20 học viên.

Ông Nguyễn Bảo Trung cho biết: "Các em vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên chưa ký hợp đồng ngay mà sẽ trải qua một tuần tập thử, sinh hoạt và thích nghi với môi trường đào tạo chuyên nghiệp tại CLB. Sau giai đoạn đánh giá này, BHL mới quyết định giữ lại những gương mặt chính thức nào".

Theo đại diện CLB, các ứng viên tham gia tuyển chọn cầu thủ futsal nhí nam năm nay thuộc lứa tuổi sinh từ ngày 1.1.2011 đến 31.12.2012. Ngoài kỹ thuật cá nhân, tư duy chơi bóng và tinh thần tập luyện, yếu tố thể hình cũng được ban tuyển trạch đặc biệt quan tâm.

CLB Thái Sơn Nam: HLV Tây Ban Nha 'tìm vàng' từ hơn 2.600 thí sinh nam, nữ- Ảnh 3.

Buổi tuyển sinh sẽ là cơ hội để các cầu thủ nhí trở thành tuyển thủ futsal

ảnh: CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM

Đánh giá sơ bộ về chất lượng thí sinh tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Bảo Trung cho biết nhiều em gây ấn tượng với nền tảng kỹ thuật tốt, sự tự tin trong thi đấu cũng như chiều cao nổi bật so với mặt bằng chung. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy phong trào futsal trẻ đang phát triển mạnh tại khu vực Tây nguyên.

Hơn 10 năm đã qua, Thái Sơn Nam TPHCM được xem là "cái nôi" đào tạo futsal hàng đầu Việt Nam, đóng góp nhiều tuyển thủ Việt Nam cho các kỳ World Cup, châu Á, Đông Nam Á hay SEA Games. 

Chính vì vậy, đợt tuyển sinh lần này không chỉ nhằm bổ sung lực lượng cho CLB mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn là xây dựng thế hệ kế cận cho futsal Việt Nam.

Đích thân các ngôi sao futsal nước nhà như Phạm Đức Hoà, Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát… sẽ trực tiếp đến buổi tuyển sinh để động viên và truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ duy trì ước mơ, cố gắng tiếp nối thế hệ đàn anh mang vinh quang về cho CLB lẫn đội tuyển Việt Nam.

CLB Thái Sơn Nam TP.HCM tuyển sinh futsal nữ

Ngày 15.6 tại TP.HCM, CLB futsal Thái Sơn Nam sẽ tuyển sinh các cầu thủ nữ từ 17 đến 22 tuổi. Đến nay đã có 61 em đăng ký tham dự, với giấc mơ sẽ một ngày khoác áo đội tuyển futsal nữ Việt Nam tham dự SEA Games và các giải đấu quốc tế.


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