Thể thao
VCK futsal châu Á 2026:

Lịch thi đấu rất hay hôm nay: Kỳ vọng vào Quả bóng vàng futsal Việt Nam, quyết thắng Li Băng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
29/01/2026 00:00 GMT+7

Ở trận ra quân tại VCK futsal châu Á 2026 gặp Kuwait, đội tuyển futsal VN trải qua những giây phút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn lội ngược dòng giành chiến thắng. Đây là cơ sở để tin rằng thầy trò HLV Diego Giustozzi tiếp tục có 3 điểm khi chạm trán Li Băng lúc 13 giờ ngày 29.1.

Futsal Việt Nam đối đầu thầy cũ

Với bất cứ đội bóng nào, trận mở màn giải đấu luôn rất khó chơi, đặc biệt là khi phải đối đầu một đối thủ rất hiểu mình. Đội tuyển futsal VN rơi vào tình thế như vậy khi HLV trưởng bên phía Kuwait là ông Bruno Garcia. Ông chính là người giúp đội tuyển futsal VN có lần đầu giành vé dự VCK futsal World Cup vào năm 2016. Đó là lý do Mạnh Dũng và các đồng đội có phần chật vật, để đối thủ dẫn trước. Nhưng cuối cùng đội tuyển futsal VN đã thể hiện được đẳng cấp của mình.

Lịch thi đấu rất hay hôm nay: Kỳ vọng vào Quả bóng vàng futsal Việt Nam, quyết thắng Li Băng- Ảnh 1.

Châu Đoàn Phát (4) được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng

ẢNH: VFF

Theo đánh giá của HLV Nguyễn Quang Minh, cựu thuyền trưởng CLB futsal Thái Sơn Bắc, chính sự linh hoạt trong chiến thuật của HLV Giustozzi đã giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin để bùng nổ trong hiệp hai. Ông Minh chia sẻ với PV Thanh Niên: "Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất chính là việc sử dụng chiến thuật "fly goalkeeper". Thủ môn dâng lên cao để tạo ra ưu thế quân số, nhưng không hẳn là power-play mà chỉ tấn công ở một số thời điểm nhất định. Cách chơi này đã phát huy hiệu quả, thể hiện qua bàn thắng của Thịnh Phát, khi thủ thành Văn Tú là người kiến tạo. Ngoài ra, HLV Giustozzi cũng lựa chọn tổ đấu khá linh hoạt, sẵn sàng xáo trộn nhân sự, tận dụng tối đa những cầu thủ đang có phong độ cao để tạo ra sự đột biến".

Ở lượt trận thứ 2, đội tuyển futsal VN sẽ chạm trán Li Băng, đội đã để thua Thái Lan 0-2. Dù đại diện Tây Á có thể thay đổi cách tiếp cận khi đối đầu với đội tuyển futsal VN, nhưng dựa trên những gì đã thể hiện, đoàn quân của HLV Giustozzi vẫn được đánh giá cao hơn. HLV Quang Minh nhận định: "Tôi đánh giá mình vẫn nhỉnh hơn đối thủ. Cơ hội thắng là rất cao, dù đương nhiên đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng. Tôi tin đội tuyển futsal VN sẽ thắng với cách biệt 2 - 3 bàn".

Một trong những cơ sở để HLV Quang Minh đặt niềm tin là màn tái xuất của đương kim Quả bóng vàng futsal VN Châu Đoàn Phát. Anh mới trở lại sau chấn thương và ngay lập tức ghi bàn trong trận ra quân, đó là tín hiệu rất tích cực. Tuy nhiên, để cỗ máy vận hành trơn tru hơn, những nhân tố quan trọng khác như Thái Huy hay Ngọc Linh cần sớm lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Trận đấu với Li Băng sẽ là cơ hội để họ mài sắc lại "vũ khí" của mình.

Ngoài ra, các cầu thủ trẻ như Đa Hải, Ngọc Ánh cũng có màn trình diễn ấn tượng và được HLV Quang Minh đánh giá cao. Tuy nhiên, đội tuyển futsal VN cũng còn điều cần khắc phục. Một số gương mặt mới thể hiện không tốt, thậm chí là mắc sai lầm dẫn đến bàn thua do non kinh nghiệm. Nhưng rất may là toàn đội đã cùng nhau sửa sai và lội ngược dòng thành công. Tinh thần tập thể đoàn kết cũng là yếu tố quan trọng để giúp đội tuyển futsal VN đạt kết quả tốt và các học trò HLV Giustozzi cần tiếp tục phát huy ở trận sắp tới.

Futsal VN Chiến thắng HLV Diego Giustozzi Li Băng
