Lê Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa 'tiếp lửa' giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng HTV

Lê Giang Patrik truyền động lực cho các cầu nhí

Lê Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình... khiến lễ công bố giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng Cúp HTV 2026 diễn ra hôm nay tại SVĐ Hoa Lư (TP.HCM) thêm phần sôi động. Đông đảo các em nhỏ tìm đến các ngôi sao để xin chữ ký, chụp hình lưu niệm, nhiều em bày tỏ mong ước sau này sẽ chơi bóng giỏi như các bậc đàn anh.

Thủ môn Lê Giang Patrik vui vẻ giao lưu với các cầu thủ nhí tại lễ công bố giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng Cúp HTV 2026 ẢNH: BTC

Các cầu thủ nhí tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với ngôi sao Lê Giang Patrik ẢNH: BTC

Theo thông tin từ BTC, giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng Cúp HTV 2026 khởi tranh vòng loại vào ngày 15.6, sau đó tuyển chọn các đội xuất sắc tham dự vòng chung kết tại phường Bà Rịa, từ ngày 4 đến 12.7. Giải thi đấu ở 2 nhóm lứa tuổi gồm thiếu niên (U.13) và nhi đồng (U.11), đối tượng tham dự là các đội đến từ các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Tham dự lễ công bố giải, Lê Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa còn hướng dẫn các em nhỏ các kỹ thuật cơ bản, động viên các cầu thủ nhí thi đấu... tạo nên không khí sôi động, tràn ngập tiếng cười.

Ngô Đăng Khoa hướng dẫn các em nhỏ chơi bóng ẢNH: BTC

Giải do HTV phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM và Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức với chủ đề "Ước mơ sân cỏ". Đại diện BTC cho biết mong muốn xây dựng giải trở thành một sân chơi thường niên, quy mô, chuyên nghiệp và giàu giá trị nhân văn, nơi các em không chỉ thi đấu, mà còn được giao lưu, học hỏi, rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Các cầu thủ nhí tranh tài sôi nổi tại giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng Cúp HTV 2026 ẢNH: BTC

Nhiều năm qua, các giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Nhiều cầu thủ trưởng thành từ các giải đấu trẻ đã tiếp tục phát triển, trở thành những nhân tố đóng góp cho bóng đá TP.HCM nói riêng và bóng đá Việt Nam.



