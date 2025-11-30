Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện nhà vô địch đầy xứng đáng của bóng đá nhi đồng TP.HCM

Nghi Thạo
Nghi Thạo
30/11/2025 22:30 GMT+7

Giải bóng đá VJSS nhi đồng TP.HCM - Yamaha cup 2025 khép lại sau 2 ngày tranh tài tại CLB bóng đá Thủ Đức với những gam màu sôi động, hồn nhiên và giàu cảm xúc. Sân chơi dành cho lứa tuổi tiểu học tiếp tục cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ, với hàng trăm gương mặt nhí tràn đầy đam mê.

Đội Trường TH Nguyễn Văn Luông khẳng định bản lĩnh

Tâm điểm của giải đấu năm nay thuộc về hạng mục champions A, nơi Trường TH Nguyễn Văn Luông một lần nữa chứng minh vì sao họ là thế lực hàng đầu của bóng đá nhi đồng TP.HCM. Với lối chơi gắn kết và sự nổi bật của những cá nhân giàu tốc độ, đội bóng đã vượt qua đội Trường TH Phú Hòa 3 trong trận chung kết nghẹt thở, thắng 2-1 để bảo vệ thành công ngôi vương.

Thành công của Nguyễn Văn Luông mang đậm dấu ấn của hai cái tên nổi bật: Lê Trịnh Minh Tuấn - vua phá lưới với 14 bàn thắng và đội trưởng Tô Vĩ Anh - cầu thủ xuất sắc nhất giải. Bộ đôi này đã tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, trở thành nguồn cảm hứng cho toàn đội trong hành trình chinh phục chiếc cúp vô địch.

Lộ diện nhà vô địch đầy xứng đáng của bóng đá nhi đồng TP.HCM- Ảnh 1.

Chức vô địch xứng đáng của Trường TH Nguyễn Văn Luông

ẢNH: VIÊN ĐÌNH

Không chỉ champions A, các bảng đấu còn lại cũng chứng kiến nhiều màn trình diễn giàu năng lượng. Trường TH Tây Bắc Lân vượt qua đội Trường TH Lê Văn Tám 2-0 để đăng quang champions B. Ở champions C, Trường TH Ngô Quyền thể hiện sự vượt trội khi thắng Trường TH Tân Thành 4-1. Champions D chứng kiến Trường TH Võ Trường Toản đăng quang, khi giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Trường TH Lạc Long Quân.

Ở giải thưởng cá nhân, thủ môn Phan Khánh Thịnh Phát (Trường TH Phú Hòa 3) được vinh danh với những pha cứu thua ấn tượng, trong khi Nguyễn Ngọc Kim Anh - cầu thủ nữ duy nhất của giải đấu nhận giải ấn tượng.

Lộ diện nhà vô địch đầy xứng đáng của bóng đá nhi đồng TP.HCM- Ảnh 2.

Vua phá lưới Lê Trịnh Minh Tuấn

ẢNH: VIÊN ĐÌNH

Lộ diện nhà vô địch đầy xứng đáng của bóng đá nhi đồng TP.HCM- Ảnh 3.

Nguyễn Ngọc Kim Anh - cầu thủ nữ duy nhất của giải đấu nhận giải ấn tượng.

ẢNH: VIÊN ĐÌNH

Trong năm thứ hai tổ chức, giải đấu tiếp tục khẳng định sự trưởng thành của phong trào bóng đá học đường TP.HCM. Trưởng BTC giải Nguyễn Hoài Anh cho biết giải sẽ mở rộng sang Bình Dương (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đồng thời hướng đến Đắk Lắk, Đà Nẵng vào 2026.

Tin liên quan

Tranh tài hấp dẫn ở giải bóng đá nhi đồng có thể thức lạ

Tranh tài hấp dẫn ở giải bóng đá nhi đồng có thể thức lạ

Ngày 29.11 tại sân CLB bóng đá Thủ Đức, giải bóng đá VJSS nhi đồng TP.HCM - Yamaha cup 2025 chính thức khai mạc với nhiều trận đấu hấp dẫn.

Sân trường trở thành ngày hội bóng đá: Đội bóng nhi đồng được tiếp lửa

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá Bóng đá nhi đồng TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận