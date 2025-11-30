Lộ diện nhà vô địch đầy xứng đáng của bóng đá nhi đồng TP.HCM

Đội Trường TH Nguyễn Văn Luông khẳng định bản lĩnh

Tâm điểm của giải đấu năm nay thuộc về hạng mục champions A, nơi Trường TH Nguyễn Văn Luông một lần nữa chứng minh vì sao họ là thế lực hàng đầu của bóng đá nhi đồng TP.HCM. Với lối chơi gắn kết và sự nổi bật của những cá nhân giàu tốc độ, đội bóng đã vượt qua đội Trường TH Phú Hòa 3 trong trận chung kết nghẹt thở, thắng 2-1 để bảo vệ thành công ngôi vương.

Thành công của Nguyễn Văn Luông mang đậm dấu ấn của hai cái tên nổi bật: Lê Trịnh Minh Tuấn - vua phá lưới với 14 bàn thắng và đội trưởng Tô Vĩ Anh - cầu thủ xuất sắc nhất giải. Bộ đôi này đã tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, trở thành nguồn cảm hứng cho toàn đội trong hành trình chinh phục chiếc cúp vô địch.

Chức vô địch xứng đáng của Trường TH Nguyễn Văn Luông ẢNH: VIÊN ĐÌNH

Không chỉ champions A, các bảng đấu còn lại cũng chứng kiến nhiều màn trình diễn giàu năng lượng. Trường TH Tây Bắc Lân vượt qua đội Trường TH Lê Văn Tám 2-0 để đăng quang champions B. Ở champions C, Trường TH Ngô Quyền thể hiện sự vượt trội khi thắng Trường TH Tân Thành 4-1. Champions D chứng kiến Trường TH Võ Trường Toản đăng quang, khi giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Trường TH Lạc Long Quân.

Ở giải thưởng cá nhân, thủ môn Phan Khánh Thịnh Phát (Trường TH Phú Hòa 3) được vinh danh với những pha cứu thua ấn tượng, trong khi Nguyễn Ngọc Kim Anh - cầu thủ nữ duy nhất của giải đấu nhận giải ấn tượng.

Vua phá lưới Lê Trịnh Minh Tuấn ẢNH: VIÊN ĐÌNH

Nguyễn Ngọc Kim Anh - cầu thủ nữ duy nhất của giải đấu nhận giải ấn tượng. ẢNH: VIÊN ĐÌNH

Trong năm thứ hai tổ chức, giải đấu tiếp tục khẳng định sự trưởng thành của phong trào bóng đá học đường TP.HCM. Trưởng BTC giải Nguyễn Hoài Anh cho biết giải sẽ mở rộng sang Bình Dương (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đồng thời hướng đến Đắk Lắk, Đà Nẵng vào 2026.