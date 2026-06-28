‘Tòa tháp’ 1,95 m Quang Kiệt và ‘máy tạt bóng’ Tuấn Tài liệu có cơ hội ở đội tuyển Việt Nam?

Trung tâm hàng hậu vệ rất "chật chội"

Ở đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026 lần này, đội tuyển Việt Nam có khá nhiều trung vệ vừa xuất sắc, vừa giàu kinh nghiệm, gồm Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu. Trong số này, Thành Chung là trung vệ hay nhất tại AFF Cup 2026, Bùi Hoàng Việt Anh là trung vệ hay nhất của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023, còn Đỗ Duy Mạnh thường mang băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, luôn biết cách thích nghi và được ưa chuộng dưới thời nhiều HLV khác nhau.

Đinh Quang Kiệt (trái)

Trung vệ Quang Kiệt có chiều cao vượt trội Ảnh: VFF

Thậm chí, 2 cầu thủ Nguyễn Nhật Minh và Phạm Xuân Mạnh dù ít nổi tiếng hơn những gương mặt nêu trên, lại bất lợi về thể hình (cả hai người chỉ cao khoảng 1,74 m), nhưng khả năng kèm người của 2 cầu thủ này rất tốt. Xuân Mạnh từng tỏ ra hiệu quả ở AFF Cup 2024, còn Nhật Minh thi đấu rất hay tại giải U.23 châu Á 2026.

Chính vì thế, sự cạnh tranh ở trung tâm hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam vào lúc này rất căng thẳng. 1 trung vệ mới 19 tuổi như Đinh Quang Kiệt sẽ phải nỗ lực rất nhiều để bắt kịp các đàn anh.

Dù vậy, trung vệ đang khoác áo CLB HAGL vẫn có ưu điểm, ưu thế riêng. Chiều cao lên đến 1,95 m của Đinh Quang Kiệt là ưu thế mà không cầu thủ nào ở đội tuyển Việt Nam hiện nay có được. Với chiều cao vượt trội này, Đinh Quang Kiệt gần như có thể chiến thắng mọi đối thủ trong các pha tranh bóng bổng, nhất là khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á ở AFF Cup.

Quang Kiệt có ưu thế gần như tuyệt đối trong các pha tranh chấp tay đôi Ảnh: Khả Hòa

Không chỉ trong phòng ngự, ngay cả trong tấn công. Khi cần tăng cường cho hàng tiền đạo, ở thời điểm đối thủ bố trí nhân sự dày đặc trong khu vực cấm địa của họ, khi mà các pha phối hợp bóng ngắn trên mặt sân khó mang lại kết quả, HLV Kim Sang-sik có thể đẩy thẳng Quang Kiệt lên tuyến đầu. Khi đó, đội tuyển Việt Nam có thể liên tục dội bóng bổng vào vùng cấm địa của đối phương, tận dụng chiều cao của Quang Kiệt trong các pha không chiến, từ đó mở ra cơ hội cho toàn đội.

Nhiều lựa chọn bên cánh trái

Cũng liên quan đến hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam, vị trí hậu vệ cánh trái đang là vị trí gây băn khoăn cho HLV Kim Sang-sik. Người thường xuyên đá chính ở biên trái của đội tuyển, trong các trận đấu gần đây nhất là Cao Pendant Quang Vinh không có mặt trong đợt tập trung lần này.

Phan Tuấn Tài (12) trở lại đội tuyển Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng Ảnh: Minh Tú

3 cầu thủ có khả năng đá hậu vệ cánh trái hiện có mặt trong danh sách của HLV Kim Sang-sik gồm Nguyễn Văn Vĩ, Đoàn Văn Hậu và Phan Tuấn Tài. Trong số này, Đoàn Văn Hậu từ lâu đã chuyển hẳn vào đá ở vị trí trung vệ, nên vị trí hậu vệ cánh trái gần như chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Văn Vĩ và Tuấn Tài.

Văn Vĩ nhiều kinh nghiệm hơn nhờ từng thành công tại AFF Cup 2024. Anh giàu tốc độ hơn so với Tuấn Tài, có khả năng xuyên phá từ cánh trái vào khu vực cấm địa của đối phương mạnh mẽ hơn. Chính vì thế, cơ hội để Nguyễn Văn Vĩ chiếm suất thi đấu chính thức cao hơn.

Nhưng ông Kim cũng không thể bỏ qua khả năng tạt cánh, chuyền bóng cực tốt của Phan Tuấn Tài. Đây là 1 trong 2 người có khả năng tạt bóng từ biên tốt nhất bóng đá Việt Nam vài năm qua (người kia là hậu vệ cánh phải Trương Tiến Anh). Ngoài ra, khả năng hỗ trợ phòng ngự ở cánh trái của Tuấn Tài cũng tốt hơn Văn Vĩ, nhờ Tuấn Tài từng có thời điểm đá vai trung vệ (tại Asian Cup 2023, dưới thời HLV Troussier), nên anh quen với các tình huống tranh chấp tay đôi.

Phan Tuấn Tài cũng không cần phải chiếm suất thi đấu chính thức. Khi đội tuyển Việt Nam cần bảo vệ thành quả, cần thi đấu chậm lại và cần sự chắc chắn bên phía hành lang trái, ông Kim có thể tung Phan Tuấn Tài vào sân, củng cố khả năng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam ở hành lang này.