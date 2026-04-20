Từ đam mê đến tấm bằng ĐH RMIT Việt Nam: Hành trình đáng nhớ của đôi bạn thân ngành thiết kế game

Trong không gian trang trọng của lễ tốt nghiệp tại ĐH RMIT Việt Nam vào chiều 13.4.2026, Nguyễn Nhật Minh được xướng tên ở vị trí cao nhất – thủ khoa ngành thiết kế game với điểm GPA 3.7. Một khoảnh khắc tuy ngắn ngủi… nhưng là kết quả của cả một hành trình dài phấn đấu.

Ít ai biết rằng, phía sau tấm bằng danh giá ấy, không chỉ là nỗ lực của riêng Nhật Minh mà còn là sự hỗ trợ tuyệt vời từ người bạn thân đồng hành cùng em suốt ba năm qua.

Nguyễn Nhật Minh (bên phải) và người bạn thân Võ Quang Thắng là lứa sinh viên đầu tiên tốt ngành Thiết kế game của ĐH RMIT Việt Nam ẢNH: VŨ ĐOAN

Từ nhỏ, Nguyễn Nhật Minh đã có niềm yêu thích đặc biệt với game và dần xác định đây chính là con đường em muốn theo đuổi trong tương lai. Ước mơ này từng gặp phải rào cản khi em không nhận được sự đồng thuận từ gia đình.

Việc lựa chọn theo đuổi ngành thiết kế game, một lĩnh vực còn khá mới mẻ, khiến Nhật Minh phải đứng giữa hai lựa chọn: đam mê và kỳ vọng.

3 năm trôi qua tại ĐH RMIT Việt Nam, từng môn học, từng dự án, từng sản phẩm được hoàn thiện giúp Nhật Minh hiểu rõ hơn đam mê mình theo đuổi. Không chỉ củng cố lựa chọn ban đầu, hành trình ấy còn giúp em thêm vững tin rằng mình đã chọn đúng con đường.

ĐH RMIT Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 3.100 tân khoa khóa 2026 tại Hà Nội và TP.HCM ẢNH: ĐH RMIT Việt Nam

Cùng chung niềm đam mê là Võ Quang Thắng – sinh viên tốt nghiệp loại giỏi với điểm GPA 3.6 ngành thiết kế game và là bạn thân của Nhật Minh. Hành trình của Quang Thắng nhẹ nhàng hơn khi ngay từ đầu, em đã nhận được sự ủng hộ từ gia đình để lựa chọn theo đuổi ngành học này.

Không chịu nhiều áp lực, Thắng có cơ hội tập trung phát triển bản thân, tự tin khám phá và hoàn thiện kỹ năng trong môi trường quốc tế. Gặp nhau tại ĐH RMIT Việt Nam, Minh và Thắng nhanh chóng trở thành một bộ đôi ăn ý trong lớp.