Khởi tranh giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2026 tại Hải Phòng

VCK sẽ thi đấu từ ngày 3.7 đến 13.7.2026 trên sân Lạch Tray và sân tập của CLB Hải Phòng, với sự góp mặt tranh tài của 16 đội bóng. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 3.7 trên sân Lạch Tray, sau đó là trận đấu giữa đội chủ nhà Hải Phòng và T&T Nghệ An.

16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại ở các bảng đấu diễn ra từ ngày 2.6 đến 22.6.2026 tại Đắk Lắk, Hải Phòng, Quảng Ngãi bao gồm: CLB Hà Nội, Hải Phòng (chủ nhà VCK), Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Bắc Ninh, SLNA, Thanh Hóa, Gia Lai, T&T Nghệ An, LPBank HAGL, Đắk Lắk, Becamex TP.HCM, HVBĐ Trường Tươi Đồng Nai, TP.HCM, Công an TP.HCM, Đồng Nai.

Lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu diễn ra sáng 2.7 tại Hải Phòng ẢNH: BTC

Tới dự buổi lễ có nhà báo Phan Việt Hùng - Phó tổng biên tập thường trực Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng - Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải; bà Phạm Thị Tô Trang - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng; bà Đinh Vũ Hà Linh - Đại diện Công ty Yamaha Motor Việt Nam; cùng các đối tác, nhà tài trợ của giải đấu.

Giải bóng đá Thiếu niên (U.13) là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng tổ chức. Bước sang năm thứ 30, giải đấu nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhà nước, đông đảo người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng mỗi dịp hè về.

16 đội bóng tranh tài ở giải bóng đá thiếu niên toàn quốc ẢNH: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phan Việt Hùng nhấn mạnh: "Giải bóng đá thiếu niên (U.13) toàn quốc luôn được người hâm mộ bóng đá và các em thanh thiếu niên đón chờ mỗi dịp hè về, là sân chơi bổ ích cho các em, là bệ phóng cho các cầu thủ trẻ tương lai, giá trị lan tỏa của giải rất đáng trân trọng".

Với khát vọng ươm mầm tài năng bóng đá trẻ và khẩu hiệu "Chắp cánh tài năng tương lai", từ năm 2003, Công ty Yamaha Motor Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động tài trợ cho giải bóng đá Thiếu niên (U.13) và Nhi đồng (U.11) toàn quốc. Năm 2026, Công ty Yamaha tiếp tục đồng hành là nhà tài trợ chính cho giải bóng đá thiếu niên (U.13) toàn quốc Yamaha Cup 2026. Giải đấu đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng đam mê cho nhiều lứa cầu thủ xuất sắc như: Quang Hải, Duy Mạnh, Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Nguyễn Công Phương… Sự nỗ lực hết mình của Yamaha đã được ghi nhận qua thành công này, từ đó góp phần phát triển nền bóng đá trẻ Việt Nam.

Kết quả bốc thăm chia bảng Bảng A: Chủ nhà Hải Phòng, T&T Nghệ An, Becamex TP.HCM, HVBĐ Trường Tươi Đồng Nai Bảng B: CLB Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk, Bắc Ninh Bảng C: Thể Công Viettel, Thanh Hoá, Gia Lai, TP.HCM Bảng D: Công an Hà Nội, SLNA, LPBank HAGL, Công an TP.HCM



