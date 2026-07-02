Nguyễn Filip đanh thép khi tái ký CLB CAHN đến năm 2029: Đây là thế lực Đông Nam Á

Nguyễn Filip khẳng định: "Tôi rất hạnh phúc khi được thông báo rằng hành trình của tôi tại CLB CAHN sẽ tiếp tục được kéo dài thêm 3 năm. Nhìn lại 3 năm đã qua, có thể thấy CLB đã có những bước tiến thần tốc để trở thành một trong những thế lực mạnh nhất Đông Nam Á. Chính vì thế, tôi đang rất hào hứng đón chờ những thử thách phía trước! Tôi ở lại không phải chỉ để dạo chơi, mà mục tiêu của tôi là cùng đội bóng chiến thắng, chinh phục thêm nhiều chiếc cúp và mang lại vinh quang không chỉ cho CLB CAHN mà còn cho toàn thể Việt Nam".

Nguyễn Filip gắn bó lâu dài với CLB CAHN ẢNH: CLB CAHN

Trong khi đó, CLB CAHN chia sẻ: "CLB CAHN chính thức xác nhận hoàn tất thỏa thuận gia hạn hợp đồng với thủ môn Nguyễn Filip đến năm 2029. Kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 2023, tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột không thể thay thế trong khung gỗ. Bản lĩnh, sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm trận mạc dày dặn của Nguyễn Filip là điểm tựa vững chắc giúp câu lạc bộ duy trì sự ổn định nơi hàng phòng ngự và gặt hái những danh hiệu quan trọng.

Việc cam kết tương lai lâu dài với thủ thành sinh năm 1992 nằm trong chiến lược duy trì bộ khung nhân sự chất lượng của ban lãnh đạo câu lạc bộ, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương quốc nội và chuẩn bị tốt nhất cho các chiến dịch chinh phục đấu trường châu lục sắp tới".

Nguyễn Filip sinh năm 1992, là Việt kiều gốc CH Czech. Anh bắt đầu khoác áo CLB CAHN vào năm 2023, cùng đội bóng giành 2 chức vô địch V-League, 1 Cúp quốc gia và 1 Siêu cúp quốc gia. Hiện tại, anh là một trong những thủ môn hay nhất Việt Nam, bên cạnh Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik hay Trần Trung Kiên.