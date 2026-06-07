Thua đau Thể Công Viettel, CLB CAHN vẫn vô địch nhưng không thể phá kỷ lục của Hà Nội

Dù đã chính thức giành cúp, CLB CAHN vẫn tung ra đội hình mạnh nhẩt với Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Văn Hậu, Việt Anh, Văn Đô, Stephan Mauk, Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur. Trong khi đó, Thể Công Viettel vẫn còn mục tiêu, buộc phải giành chiến thắng để nắm chắc vị trí thứ 2.

Vì thế, cuộc đối đầu trên sân Thiên Trường diễn ra cực kỳ hấp dẫn, 2 đội "ăn miếng trả miếng" liên tục. Trong nửa đầu hiệp 1, CLB CAHN chơi nhỉnh hơn, tạo được một số cơ hội nhưng Việt Anh hay Leo Artur không tận dụng thành công.

Hoàng Minh ghi bàn bất chấp nỗ lực truy cản của Văn Hậu ẢNH: MINH TÚ

Quang Hải chơi cực kỳ xông xáo, quyết tâm nhưng cũng không thể giúp CLB CAHN tránh khỏi thất bại ẢNH: MINH TÚ

Đến phút 32, Thể Công Viettel đáp trả bằng một bàn thắng. Ngoại binh Paulo Tapeu nỗ lực đột phá đầy táo bạo rồi tung đường chuyền cho Nguyễn Đức Hoàng Minh băng lên bên cánh phải. Ngay sau đó, Hoàng Minh sút chéo góc hiểm hóc, khiến Nguyễn Filip phải vào lưới nhặt bóng.

Sang đến đầu hiệp 2, Thể Công Viettel tiếp tục gây sóng góp cho khung thành của Nguyễn Filip. Chỉ tiếc là các pha dứt điểm của Khuất Văn Khang, Lucao... chưa đủ sắc sảo để giúp đội nhà nới rộng cách biệt.

Trong phần còn lại của trận đấu, CLB CAHN nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, thậm chí thủ môn Nguyễn Filip xâm nhập vòng cấm đối phương ở tình huống phạt góc cuối trận. Tuy nhiên, hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của Thể Công Viettel vẫn đứng vững, bảo toàn chiến thắng 1-0. Với kết quả này, Thể Công Viettel giành ngôi á quân với 54 điểm, hơn CLB Ninh Bình 3 điểm. Trong khi đó, CLB CAHN chỉ có thể san bằng chứ không thể phá kỷ lục giành 64 điểm trong 1 mùa giải mà CLB Hà Nội thiết lập vào năm 2018.