TP.HCM: Chủ tịch phường giao hữu bóng đá cùng phóng viên báo chí nhân ngày 21.6

Tham dự buổi giao hữu bóng đá có ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An (TP.HCM); ông Nguyễn Anh Vũ, Phó chủ tịch UBND phường; ông Lê Thanh Sang, giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Phú An…

Đội Phóng viên tham gia trận giao hữu bóng đá ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về phía các phóng viên báo chí tham gia giao lưu có phóng viên, biên tập viên của Báo Tuổi Trẻ; Thanh Niên, Dân Việt, VietNamNet, Dân Trí, Cựu Chiến Binh…; Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh truyền hình TP.HCM.

Đội bóng UBND phường Phú An tham gia trận giao hữu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Anh Vũ, Phó chủ tịch UBND phường Phú An cho rằng, trải qua 101 năm xây dựng và phát triển, nền báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Bảo Lâm ghi bàn mở tỷ số trận đấu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Anh Vũ khẳng định trong thời gian qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên đã luôn quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các phong trào thi đua yêu nước cũng như những mô hình hay, cách làm hiệu quả của phường Phú An.

Trận giao hữu bóng đá diễn ra với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Giải bóng đá giao lưu hôm nay không chỉ là hoạt động thể thao thiết thực nhằm chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam mà còn là dịp để tăng cường sự gắn kết, giao lưu, học hỏi, thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cơ quan báo chí; góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động và hiệu quả", ông Vũ chia sẻ.

Cầu thủ 2 đội bóng và tổ trọng tài trước phút xuất trận ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại trận bóng đá giao hữu giữa đội Phóng viên và đội UBND phường Phú An các cầu thủ tham gia thi đấu nhiệt tình với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, trung thực, fair-play; có sự hỗ trợ y tế của Trạm Y tế phường Phú An.

Tham gia trận giao hữu, ông Trần Bảo Lâm đã ghi bàn mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 5 của hiệp 1. Phóng viên Thiên Lý của Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam bình luận suốt trận giao hữu tạo nên sự hấp dẫn, sôi nổi và nhiều ấn tượng, kỷ niệm đáng nhớ. Kết quả chung cuộc 2 đội hòa nhau với tỷ số 7-7; đội Phóng viên toàn thắng trong loạt đá luân lưu.