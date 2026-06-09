Giải quần vợt Hội nhà báo TP.HCM 2026 không giảm sức hút

Quần vợt báo chí vẫn có sức hút riêng

Những năm vừa qua, pickleball không chỉ là môn thể thao phát triển nhanh ở Việt Nam mà còn thu hút nhiều người chơi, nhất là những ai từng chơi quần vợt ít nhiều cũng đã chuyển sang loại hình mới mẻ này. Dẫu vậy vẫn có những giải đấu quần vợt vẫn đều đặn diễn ra thường niên cho dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi "người anh em" đang phát triển rầm rộ này. Một trong số đó chính là giải quần vợt do Hội nhà báo TP.HCM tổ chức, một sân chơi truyền thống đã được duy trì và tiếp nối tốt đẹp thường niên trong gần 20 năm qua.

Đông đảo các tay vợt sẽ có mặt tham dự ẢNH: KHẢ HÒA

Đặc biệt giải năm nay nằm trong không khí tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2026), đồng thời tiếp tục phát huy tốt phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất cho phóng viên, biên tập viên, cán bộ, công nhân viên các cơ quan báo chí, xây dựng tình đoàn kết giao lưu đồng nghiệp và gắn kết cộng đồng cùng các liên đoàn quần vợt, các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành đã gắn bó thời gian qua.

Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo TP.HCM phát biểu ẢNH: KHẢ HÒA

Đã có 92 tay vợt của 18 cơ quan báo chí, Hội nhà báo, phòng PA83 Công an TP.HCM, liên đoàn quần vợt các tỉnh thành và một số đơn vị doanh nghiệp đăng ký tham gia. Giải sẽ diễn ra tại Trung tâm thể thao cộng đồng, số 1 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Dương, TP.HCM vào 2 ngày cuối tuần (13 và 14.6). Giải năm nay sẽ thi đấu các nội dung gồm đôi nam lãnh đạo, đôi nam nữ, đôi nam báo chí và đôi nam báo chí doanh nghiệp.

Quang cảnh họp kỹ thuật, bốc thăm thi đấu ngày 9.6 ẢNH: KHẢ HÒA

Rất nhiều tay vợt tên tuổi trong giới báo chí của nhiều mùa giải trước có mặt như Lê Hải, Vương Quyền, Đỗ Văn Lũy, Lê Phi Hùng, Dương Thanh Bá, Trần Ngọc Linh, Đỗ Hữu Lê Xuân Cường, Nguyễn Minh Vỹ, Phạm Minh Quang, Đỗ Văn Trường, Ngô Quang Hạnh, Võ Thuận; các tay vợt của Liên đoàn quần vợt TP.HCM như Thái Tuấn Kiều, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Thị Kiều Mỹ; các tay vợt doanh nghiệp như Nguyễn Văn Hùng, Mai Thành Chung, Chung Hương Giang và rất nhiều tay vợt mới, đặc biệt là các tay vợt nữ sẽ có mặt rất đông tham dự.

Tay vợt Thùy Dương ở giải đôi nam nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Tổng giải thưởng là 35 triệu đồng tiền mặt và nhiều quà tặng dành cho các nội dung thi đấu. Ban tổ chức cũng sẽ bố trí xe đưa các VĐV từ Hội nhà báo TP.HCM đi Bình Dương thi đấu và trở về trong 2 ngày 13, 14.6. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 14.6 và sau đó trao giải vào buổi chiều. Các trận đấu đôi nam báo chí và báo chí doanh nghiệp sẽ thi đấu trong ngày 13.6. 2 nội dung còn lại là đôi nam lãnh đạo và đôi nam nữ sẽ thi đấu trong ngày 14.6.