Khu công nghệ số nghìn tỉ ở Thái Nguyên sẽ tạo ra 20.000 việc làm

Dự án khu công nghệ số tập trung Yên Bình nằm tại P.Vạn Xuân và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, được khởi công ngày 2.7, có sự tham dự của Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ khởi công dự án ẢNH: T.N

Dự án do Công ty TNHH đầu tư công nghệ số Vạn Xuân - đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư, quy mô 197,61 ha, tổng vốn đầu tư trên 3.500 tỉ đồng, được kỳ vọng là tâm điểm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trong các lĩnh vực mũi nhọn như chip bán dẫn, AI, Data Center và UAV...

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được hưởng các chính sách ưu đãi hấp dẫn về thuế, đất đai, xuất nhập khẩu, nhân lực theo quy định của pháp luật, từ đó tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao.

Dự án sẽ đóng góp 5 - 10% vào tổng sản phẩm địa phương, giúp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, ưu tiên công nghiệp công nghệ số và kinh tế số.

Trong 5 - 7 năm tới, dự án kỳ vọng thu hút từ 3 - 4 tỉ USD vốn đầu tư thứ cấp, trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu công nghệ số lớn nhất cả nước, dự kiến tạo khoảng 20.000 việc làm chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Thái Nguyên.

Phối cảnh dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình ẢNH:CTV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, khi đi vào vận hành, dự án sẽ là điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, là nơi hội tụ của tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo; là môi trường thuận lợi để nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tạo mọi điều kiện thuận lợi triển khai thành công dự án, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ để tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đưa dự án này trở thành khu công nghệ số kiểu mẫu của đất nước.