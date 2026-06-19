Tạm giữ hình sự người phụ nữ cắn tay Công an Thái Nguyên

Trước đó, khoảng 17 giờ 28 ngày 17.6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại khu vực đường Lý Nam Đế, Tổ công tác Cảnh sát trật tự, Công an phường Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) phát hiện 1 xe mô tô do Trần Việt Tiến (23 tuổi), trú tại xã Nam Sách, TP.Hải Phòng điều khiển, chở Mạc Thị Thùy Linh vi phạm giao thông nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng Mạc Thị Thùy Linh bị giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ tại Thái Nguyên ẢNH: CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Nhưng trong quá trình làm việc, Mạc Thị Thùy Linh có lời lẽ thách thức cán bộ công an phường, thậm chí nhiều lần xô đẩy mạnh khiến một cán bộ trong tổ công tác ngã xuống đường.

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành đưa Tiến và Linh vào trụ sở Hạt kiểm lâm Phổ Yên cũ để làm việc. Tại đây, Linh không chấp hành và đi ra giữa đường, đứng chặn đầu một chiếc xe ô tô tải đang di chuyển theo hướng Vạn Xuân - QL3 gây ách tắc giao thông.

Nhận thấy đây là tình huống nguy hiểm, tổ công tác tiến hành khống chế Linh. Trong quá trình khống chế, Linh đã cắn vào bắp tay một cán bộ công an.

Cũng tại phòng làm việc của Hạt kiểm lâm Phổ Yên, Mạc Thị Thùy Linh liên tục có hành vi chửi bới, nhổ nước bọt và dùng vũ lực tấn công gây thương tích cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác.

Nhận thấy Linh có hành vi chống người thi hành công vụ, Tổ công tác Công an P.Phổ Yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Linh, sau đó bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Linh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý.

Cũng theo Công an tỉnh Thái Nguyên, Mạc Thị Thùy Linh từng có 1 tiền án năm 2016 về tội “Môi giới mại dâm”, bị Tòa án nhân dân Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội xử phạt 12 tháng tù giam.