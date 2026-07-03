HLV đội tuyển Thái Lan lại than thở, thầm mong được như đội tuyển Việt Nam: Giá mà…

"Chơi bài ngửa"

AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8, nằm ngoài những ngày FIFA Days. Chính vì điều này mà đội tuyển Thái Lan rất khó gom đủ các ngôi sao hàng đầu dự giải vô địch Đông Nam Á năm nay, bởi các CLB tại Thai-League không có nghĩa vụ "nhả" quân cho đội tuyển quốc gia. Chưa hết, theo cảnh báo của truyền thông Thái Lan, hầu hết các cầu thủ Thái kiều và các cầu thủ Thái Lan được đào tạo ở trong nước, đang thi đấu ở nước ngoài, khó trở về nước khoác áo đội tuyển quốc gia.

HLV Anthony Hudson (trái) của đội tuyển Thái Lan Ảnh: FAT

Mới đây, trong buổi làm việc với Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Ekpol Phonnavi, HLV Anthony Hudson than thở: "Phải thừa nhận rằng thời điểm diễn ra AFF Cup khá phức tạp với chúng tôi, lý do là giải đấu không diễn ra trong những ngày FIFA Days. Nhiều cầu thủ phải thi đấu cho CLB của họ, trong thời gian bóng lăn ở AFF Cup.

Tôi phải cố gắng gọi những cầu thủ tốt nhất, sẵn sàng nhất trong khả năng có thể. Chúng tôi sẽ làm việc với từng CLB để nhờ họ hỗ trợ tối đa cho chúng tôi. Đội tuyển Thái Lan dự kiến tập trung vào ngày 14.7 tới đây. Chúng tôi sẽ giải quyết từng trận đấu một của AFF Cup, cố gắng tiến xa nhất trong khả năng có thể. Ở thời điểm hiện tại, tôi tránh gây áp lực cho các cầu thủ".

Thừa nhận ưu thế của đội tuyển Việt Nam

Sau khi nói về thực trạng của đội tuyển Thái Lan trong thời gian diễn ra AFF Cup 2026, HLV Anthony Huson bất ngờ nhắc đến chi tiết: "Tất nhiên, tôi biết một số nền bóng đá và một số đội tuyển lựa chọn cách vận hành khác với chúng tôi. Họ điều chỉnh lịch thi đấu giải trong nước theo hướng thuận lợi nhất đối với họ".

Đội tuyển Việt Nam có lợi hơn đội tuyển Thái Lan về mặt lực lượng Ảnh: Nọc Linh

Vị HLV người Anh đang dẫn dắt đội tuyển xứ sở chùa vàng không nói thẳng nền bóng đá nào, nhưng không ít người cho rằng ông Hudson có ý nói đến bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian đội tuyển Việt Nam tập trung hướng về AFF Cup 2026, giải V-League tạm ngưng, giúp cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik có rất nhiều thuận lợi trong việc chuẩn bị lực lượng.

Ở kỳ AFF Cup gần nhất cách đây 2 năm, chính đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Thái Lan với tổng tỷ số 5-3, sau 2 lượt đi và về của trận chung kết. Hiện tại, với lực lượng được dự báo có nhiều sứt mẻ, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn đòi lại ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay đội tuyển Việt Nam.