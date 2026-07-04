Thua đau Argentina, Cabo Verde vẫn lập kỷ lục rất đặc biệt đáng tự hào

Những con số ấn tượng

Ngay lần đầu tiên tham dự World Cup, Cabo Verde đã khiến cả thế giới nhắc đến mình. Theo Opta, họ trở thành đội châu Phi đầu tiên hơn 1 bàn vào lưới một nhà đương kim vô địch World Cup. Trước đó, Nigeria từng ghi 2 bàn vào lưới Argentina ở World Cup 2014. Nhưng thời điểm ấy, Messi và các đồng đội không phải đương kim vô địch.

Liên đoàn Bóng đá châu Phi dành lời khen ngợi cho Cabo Verde: "Các bạn đã cho cả thế giới biết Cabo Verde thực sự là ai. Cảm ơn vì tất cả. Mãi mãi tự hào về các bạn".

Cabo Verde xứng đáng nhận sự tôn trọng ẢNH: REUTERS

Cabo Verde cũng kết thúc World Cup với thành tích bất bại khi tiếng còi vang lên sau 90 phút. Ở vòng bảng, họ cầm hòa 2 cựu vương thế giới là Tây Ban Nha, Uruguay và chia điểm với Ả Rập Xê Út. Tiếp theo, họ "ghìm chân" Argentina sau 2 hiệp chính ở vòng 32 đội, chỉ chịu thua ở hiệp phụ. Trong đó, đại diện châu Phi ghi được 2 bàn vào các đại diện Nam Mỹ là Uruguay và Argentina.

Trong hành trình kỳ diệu của Cabo Verde, thủ môn Vozinho ghi dấu ấn đậm nét. Anh đã thực hiện 18 pha cứu thua tại World Cup 2026, trong đó có 8 pha cứu thua trước Argentina. Chỉ có 2 thủ môn trên 40 tuổi có số pha cứu thua nhiều hơn tại một kỳ World Cup là Peter Shilton (28 pha cứu thua, năm 1990) và Dino Zoff (27 pha cứu thua, năm 1982).

Hành trình truyền cảm hứng

Tuy nhiên, có lẽ di sản lớn nhất mà Cabo Verde để lại không nằm ở những con số thống kê. Đó là cách đội bóng đến từ quốc đảo chỉ hơn nửa triệu dân này khiến người hâm mộ trung lập phải dành cho họ sự tôn trọng.

Họ không sở hữu những ngôi sao đắt giá như Argentina, không có chiều sâu lực lượng như Tây Ban Nha hay Uruguay. Giá trị đội hình của Cabo Verde thậm chí chỉ bằng một phần rất nhỏ so với các ông lớn mà họ phải đối đầu. Nhưng bằng tinh thần chiến đấu, kỷ luật chiến thuật và niềm tin vào chính mình, Vozinha và các đồng đội đã biến World Cup 2026 thành sân khấu của một trong những câu chuyện cổ tích đẹp nhất lịch sử bóng đá.

Cabo Verde đã khiến Argentina phải vất vả ẢNH: REUTERS

Trước Argentina, Cabo Verde thậm chí đã có thời điểm khiến các nhà đương kim vô địch thế giới lúng túng. Đại diện châu Phi phòng ngự kiên cường, phản công sắc bén và buộc Lionel Messi cùng đồng đội phải cần đến hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Cabo Verde gục xuống sân vì tiếc nuối. Nhưng đó không phải là nỗi buồn của kẻ thất bại, mà là sự tiếc nuối của một tập thể đã chiến đấu đến những giây cuối cùng.

World Cup 2026 khép lại với Cabo Verde bằng thất bại đầu tiên, nhưng cũng là thất bại đáng tự hào nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Từ một đội tuyển lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cabo Verde đã buộc những nhà vô địch thế giới phải vất vả, khiến châu Phi tự hào và khiến cả thế giới phải nhớ đến tên mình.

Hành trình đã dừng lại. Nhưng với những gì đã thể hiện, Cabo Verde đã giành được thứ đôi khi còn quý hơn một chiến thắng: sự tôn trọng của cả thế giới bóng đá. Và nếu tiếp tục duy trì đà phát triển này, World Cup 2026 có lẽ chỉ là điểm khởi đầu cho một chương mới đầy hứa hẹn của bóng đá Cabo Verde.