'Người nhện' Vozinha 4 lần khiến Messi ôm đầu bất lực: Cabo Verde hay không tưởng!

Trận đấu để đời của Vozinha

Thủ môn Vozinha từng gây sốt trên toàn thế giới khi có tới 7 pha cứu thua trong lần đầu bước đến đấu trường World Cup, giúp tân binh Cabo Verde cầm hòa Tây Ban Nha không bàn thắng.

Ở tuổi 40, Vozinha bay lượn như "người nhện", khi trong số 7 lần giải nguy, có tới 6 lần anh đẩy các pha dứt điểm của đối thủ trong vòng cấm.

Sau trận gặp Tây Ban Nha, Vozinha đã bật khóc và tin rằng mình có màn trình diễn để đời. Có lẽ, thủ môn của Cabo Verde không ngờ rằng gần 3 tuần sau, anh còn có trận đấu đáng nhớ hơn thế.

Vozinha quá xuất sắc ẢNH: REUTERS

Ở trận đấu vòng 32 đội vừa khép lại cách đây ít phút, Cabo Verde và Argentina đã tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng cảm xúc. Hai lần Argentina vượt lên nhờ bàn thắng của Lionel Messi và Lisandro Martinez, cũng là hai lần Cabo Verde kiên cường đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Đại diện châu Phi trở thành đội bóng tân binh ấn tượng bậc nhất lịch sử World Cup, khi kéo đương kim vô địch thế giới vào trận chiến "sinh tử" đến những giây cuối cùng. Dù thua chung cuộc 2-3, nhưng Cabo Verde xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Đội bóng vô danh đến từ đất nước nửa triệu dân đã có trận đấu chặt chẽ, mạch lạc và vô cùng khoa học, khiến Messi cùng Argentina suýt nữa rời cuộc chơi.

Nhân tố xuất sắc nhất Cabo Verde chính là Vozinha. Thủ môn 40 tuổi tiếp tục có 7 pha cứu thua nữa, trong đó có những pha bay người cản phá khó tin. Anh cản tới 4 cú sút của Lionel Messi, trong đó, cả 4 lần cứu thua này đều có thể xếp vào hàng đẹp nhất giải.

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Ngay giữa hiệp 2, Vozinha có pha dâng lên khép góc để cản phá bằng chân trước pha đối mặt cực thoáng của Messi. Sau đó, Messi dù có pha đá phạt tinh quái, tranh thủ lúc Vozinha đang chỉnh hàng rào, nhưng người gác đền của Cabo Verde vẫn kịp lui về bay người đấm bóng không tưởng.

Cuối trận, Messi có cú sút phạt đập hàng rào đổi hướng ở khoảng cách 15 m trước khung thành. Dù bóng lao đi rất nhanh, Vozinha vẫn kịp đẩy ra an toàn trước khi 3 cầu thủ Argentina ập vào tiếp ứng.

Vozinha khiến Argentina nản lòng ẢNH: REUTERS

Trong hiệp phụ, Vozinha một lần nữa khiến Messi ôm đầu tiếc nuối, khi anh đổ người đẩy cú sút tuyến hai của thủ quân Argentina. Messi đã sút hiểm, đưa bóng găm vào góc xa, nhưng trong một ngày thăng hoa, Vozinha có thể từ chối tất cả, dù chỉ còn 1% cơ hội.

Đóa hoa nở muộn

Vozinha thủng 3 bàn trước Argentina, nhưng đó đều là những pha dứt điểm với cơ hội cứu thua bằng 0, như hai lần sút cận thành tung nóc lưới của Messi, Martinez cùng pha phản lưới của hậu vệ Cabo Verde. Có lẽ, chỉ sút như vậy mới hạ được Vozinha.

"Những pha cứu thua của Vozinha cho thấy khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và phản xạ ở đẳng cấp rất cao. Anh là thủ môn xuất sắc bậc nhất giải năm nay", cựu thủ môn Pascal Zuberbuhler của Thụy Sĩ đánh giá.

CĐV Cabo Verde dành cho Vozinha sự tôn trọng tuyệt đối ẢNH: REUTERS

FIFA từng nói rằng Vozinha đã chứng minh "không bao giờ là quá muộn". Đúng, không bao giờ là quá muộn cả.

Vozinha như đóa quỳnh hương nở muộn, tỏa hương ở giai đoạn cuối sự nghiệp, nhưng lịch sử World Cup sẽ luôn nhớ đến anh như một trong những người gác đền thú vị nhất. Anh là hiện thân của khát vọng vươn lên, của những người Cabo Verde dám mộng mơ và chiến đấu vì những điều hoang đường nhất.