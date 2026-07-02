World Cup kinh điển của những thủ môn vô danh: Vozinha gọi, Mpasi trả lời

Màn trình diễn để đời của Lionel Mpasi

Hành trình của CHDC Congo đã dừng lại ở vòng 32 đội World Cup 2026, sau trận thua ngược 1-2 trước Anh. Brian Cipenga mở tỷ số cho Congo ở phút thứ 7, tạo tiền đề để đại diện châu Phi đá phòng ngự phản công chặt chẽ, khiến "Tam Sư" khó tìm đường đến cầu môn của Lionel Mpasi.

Chỉ đến nửa sau hiệp 2, đẳng cấp của Anh mới lên tiếng. Cú đúp của thủ quân Harry Kane (phút 75 và 86) đưa thầy trò HLV Thomas Tuchel bước vào vòng 16 đội, đồng thời khép lại hành trình phi thường của đội bóng rèn luyện sự quả cảm từ nỗi đau như Congo.

CHDC Congo rời World Cup với những trận đấu đáng nhớ: cầm hòa Bồ Đào Nha với thế trận nhỉnh hơn, chỉ thua sít sao trước Anh và Colombia, thắng đậm Uzbekistan.

Mpasi quá xuất sắc ẢNH: REUTERS

World Cup hấp dẫn không chỉ bởi ngôi sao, mà còn nhờ những gương mặt dù kém tiếng tăm, nhưng trong một ngày đẹp trời, có thể khiến những ngôi sao triệu USD phải "khó thở". Tiêu biểu trong số đó là Lionel Mpasi, thủ môn vô danh chỉ chơi 4 trận cho Le Havre tại Ligue 1 mùa trước.

Trong suốt trận đấu, Mpasi đã hóa thành "bức tường" ngăn cản sức ép khủng khiếp từ hàng công tuyển Anh. Anh liên tiếp từ chối những cơ hội ngon ăn của Jude Bellingham, Harry Kane, Marcus Rashford và các đồng đội, giúp CHDC Congo duy trì lợi thế dẫn bàn cho đến phút 75.

Pha đổ người cứu thua trước cú đánh đầu cận thành của Bellingham, tình huống nhoài người ngăn pha dứt điểm cực mạnh của Kane, hay những tình huống "bay lượn" của Mpasi đã giúp Congo tiến rất gần đến ngưỡng cửa lịch sử.

Theo thống kê sau trận, Mpasi thực hiện 9 pha cứu thua, nhiều nhất trong một trận đấu tại vòng knock-out World Cup 2026 tính đến hiện tại.

"Bức tường thành Congo" là cách CĐV trên Reddit đã gọi để ngợi khen tài năng của Mpasi. Ở vòng bảng, Mpasi là bức tường vững chãi, giúp Congo hóa giải áp lực nghẹt thở của Bồ Đào Nha. Anh chơi tập trung và ấn tượng, khiến Congo cầm hòa Colombia đến hiệp 2, chỉ để thủng lưới bởi một khoảnh khắc.

Những khoảnh khắc cứu thua ấn tượng của Mpasi ẢNH: REUTERS

Trong lần đầu bước đến World Cup, Mpasi đã khiến tất cả phải nhớ đến, bởi sự ổn định, kiên cường cùng lối bắt bóng dũng mãnh, khiến những mũi công giỏi như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Luis Diaz hay Jude Bellingham phải chùn chân.

Người hùng vô danh

Lionel Mpasi sinh năm 1994 tại Meaux (Pháp) trong một gia đình gốc Congo. Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Troyes trước khi thi đấu cho nhiều CLB ở các hạng dưới của bóng đá Pháp.

Mpasi là 1 trong 99 cầu thủ sinh ra tại Pháp góp mặt ở World Cup 2026. Rất nhiều nhân tố của Congo, Senegal, Algeria hay Tunisia lớn lên và theo đuổi con đường bóng đá tại xứ lục lăng.

Tên tuổi của Mpasi gắn liền với Rodez AF, nơi anh trở thành thủ môn số một và góp công giúp đội bóng nhiều mùa giải trụ hạng thành công tại Ligue 2. Với người hâm mộ Việt Nam, Mpasi là cái tên đáng nhớ, khi anh từng bị Quang Hải chọc thủng lưới ở mùa giải 2022-2023, khi tiền vệ sinh năm 1997 khoác áo Pau FC, còn Mpasi bắt cho Rodez.

Dù sinh ra và lớn lên ở Pháp, Mpasi quyết định khoác áo đội tuyển CHDC Congo từ năm 2022, do thủ môn sinh năm 1994 không thể cạnh tranh với dàn thủ môn đẳng cấp của Pháp. Để rồi, Mpasi và Congo đã viết nên câu chuyện lịch sử với tấm vé dự World Cup, cùng lần đầu góp mặt tại vòng knock-out.

Mpasi không phải thủ môn vô danh duy nhất hóa thân thành người hùng. Vozinha của Cabo Verde cũng trở thành hiện tượng mạng, khi thu hút thêm gần 13 triệu lượt theo dõi nhờ màn trình diễn quả cảm trước Tây Ban Nha ở vòng bảng. Ở tuổi 40, Vozinha bước ra sân khấu World Cup dù muộn màng, nhưng vinh quang vẫn ngọt ngào và đáng nhớ.

Có những thủ môn chỉ... đợi đến World Cup để tỏa sáng, như Guillermo Ochoa của Mexico. Song đã có những người gác đền nhờ bệ phóng World Cup mà trở thành biểu tượng mới, như Keylor Navas của Costa Rica (đến Real Madrid ngay sau World Cup 2014, vô địch Champions League 3 năm liên tục).

Dù Mpasi rẽ theo hướng nào, màn trình diễn của thủ môn chỉ "ngụp lặn" ở các đội yếu tại Pháp cũng là niềm cảm hứng, để những cầu thủ vô danh còn ở trong cánh gà có thể mộng mơ một ngày bước lên sân khấu đầy ánh sáng.