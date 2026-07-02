Sốc: HLV Congo chỉ biết tin cha mất trong cuộc họp báo sau trận gặp Anh, bất ngờ đến lặng người

Nỗi buồn nhân đôi của HLV Congo

Đội tuyển CHDC Congo đã khép lại hành trình ở World Cup 2026 sau thất bại ngược 1-2 trước Anh tại vòng 32 đội. Sớm mở tỷ số và trình diễn thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ, quả cảm, nhưng học trò HLV Sebastien Desabre đã sụp đổ trong hiệp 2 bởi cú đúp của Harry Kane.

Thủ quân tuyển Anh gỡ hòa 1-1 nhờ pha chạy chỗ đánh đầu cắt mặt đẳng cấp, trước khi xoay người sút xa uy lực đưa bóng găm thẳng vào góc cao ở những phút cuối cùng, đưa "Tam Sư" vượt ải CHDC Congo để cầm vé đi tiếp.

HLV Sebastien Desabre ẢNH: REUTERS

Dù phải dừng bước, CHDC Congo vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup kể từ năm 1974, thời điểm đội tuyển còn thi đấu dưới tên gọi Zaire. Congo đã hòa Bồ Đào Nha, chỉ thua Anh và Uzbekistan với cách biệt 1 bàn.

Thế nhưng, niềm tự hào về màn trình diễn của đội bóng nhanh chóng bị phủ bóng bởi tin dữ liên quan đến HLV Desabre.

Sau trận, HLV Desabre của Congo bước vào phòng họp báo để chia sẻ như thường lệ. Chỉ đến khi cuộc họp báo kết thúc, cán bộ truyền thông của CHDC Congo mới thông báo bằng tiếng Pháp: "Cảm ơn mọi người. Chúng tôi xin thông báo rằng cha của HLV đã qua đời. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới ông".

Đội tuyển Anh còn phụ thuộc vào Harry Kane đến bao giờ?

Ngay sau thông báo này, buổi họp báo lập tức khép lại. Video phát lại từ buổi trả lời báo chí cho thấy, HLV Desabre rất bất ngờ khi nghe tin này. Dẫu vậy, ông vẫn bình tĩnh nói lời cảm ơn trước khi lập tức rời đi.

Khoảnh khắc buồn của HLV Desabre tạo ra khoảnh lặng trên mạng xã hội. Hàng nghìn CĐV gửi lời chia buồn đến chiến lược gia người Pháp, ở thời điểm khó khăn nhất của ông.