Pháp lợi hại không chỉ vì có Mbappe: Đừng quên chân kiến tạo hay bậc nhất World Cup

Pháp đang có chân chuyền hay nhất World Cup

Kylian Mbappe từng gây tranh cãi khi nói rằng không còn Paul Pogba, anh không có những pha chuyền vượt tuyến, thả nhịp vừa vặn để bứt tốc ghi bàn. Nỗi nhớ đàn anh ở tuyển Pháp của Mbappe là có cơ sở, đặc biệt tại EURO 2024, khi Pháp loay hoay với bài toán sáng tạo lúc không còn Pogba cầm trịch tuyến tiền vệ. Pháp bị chê là nhàm chán với những trận đấu 1-0, 0-0, vì chỉ có Mbappe để dựa vào.

Tuy nhiên, có lẽ sớm thôi, người ta sẽ quên đi Pogba, bởi Pháp đã có một chân chuyền thượng hạng mang tên Michael Olise.

Olise (áo xanh) mang đến cảm hứng cho Pháp ẢNH: REUTERS

Michael Olise sinh năm 2001 tại London (Anh), có cha là người Anh gốc Nigeria và mẹ mang hai dòng máu Pháp - Algeria. Anh đủ điều kiện khoác áo bốn đội tuyển quốc gia (Anh, Pháp, Nigeria và Algeria), nhưng cuối cùng lựa chọn cống hiến cho Pháp. Tài năng của Olise được phát lộ tại Crystal Palace, song phải đến khi khoác áo Bayern, tiền đạo 25 tuổi mới được nhìn nhận xứng đáng.

Tiền đạo của Bayern Munich lập cú đúp kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của Pháp trước Thụy Điển ở vòng 32 đội World Cup 2026. Olise chọc khe thông minh cho Bradley Barcola sút tung lưới Thụy Điển đầu hiệp 2, rồi tiếp tục tỉa bóng dọn cỗ để Mbappe hoàn tất cú đúp.

Nếu Mbappe đảm nhiệm khâu "đầu ra" (ghi bàn), Olise là người cung cấp "đầu vào" (kiến tạo). Chân chuyền của Bayern được HLV Didier Deschamps bố trí đá cánh phải, để tận dụng các pha ngoặt chân trái vào trong mở hướng chuyền.

Nhưng, thực tế là Olise chơi tự do, không bị bó buộc vào vai trò nào. Anh ban bật mềm mại, di chuyển thông minh và ăn ý với Mbappe, Dembele. Bàn mở tỷ số của Pháp là pha phối hợp chuẩn mực, khi Olise phát triển bóng từ quả phạt góc cánh trái, mở ra không gian để Dembele chọc khe cho Mbappe dứt điểm tung nóc lưới Thụy Điển.

Pháp đồng đều và mạnh mẽ ẢNH: REUTERS

Nhờ những đường chuyền xuyên tuyến hay cắt chéo đẳng cấp từ cánh vào trung lộ của Olise, Pháp luôn thừa ý tưởng tấn công dù đối diện với hàng thủ số đông, lùi rất sâu của Thụy Điển.

Bộ đôi hoàn hảo

Điều đáng nói, là dù bị chia cắt bởi rất đông hậu vệ, nhưng ở hầu hết các trận, Olise và Mbappe đều tìm thấy nhau. Olise kiến tạo cho đồng đội sút tung lưới Senegal trong ngày ra quân chỉ bằng một cú vung chân vẽ ra đường thẳng xé toạc hàng thủ, giúp Mbappe dễ dàng đối mặt thủ môn Edouard Mendy.

Olise đã có 5 pha kiến tạo tại World Cup 2026, vượt trội hai nhân tố xếp sau (chỉ có 3 kiến tạo). Pháp đang có chân sút số một (Mbappe, 6 bàn) và chân chuyền số một giải đấu. Với 13 bàn, "Les Bleus" đang sở hữu hàng công khủng khiếp nhất giải. Lịch sử World Cup hiếm khi chứng kiến đội bóng nào ghi tối thiểu 3 bàn trong cả 4 trận đầu tiên.

Sự nhịp nhàng của bộ đôi người chuyền - người sút cho thấy Pháp năm nay mang phiên bản khác hẳn so với sự thực dụng thường ngày của HLV Didier Deschamps. Ở giải đấu cuối cùng huấn luyện "Les Bleus", Deschamps đang khai mở tiềm năng tấn công vô hạn lâu nay không được khai thác triệt để của Pháp.

Mbappe không còn cô đơn. Chân sút số 10 vẫn được hậu thuẫn bởi hàng tấn công mạnh bậc nhất giải đấu năm nay. Và Mbappe có thể yên tâm, vì dù không còn Paul Pogba, anh vẫn có những vệ tinh có thể tìm thấy mình chỉ bằng một cú vung chân, như Olise đang làm trong những ngày đáng nhớ của Pháp tại Bắc Mỹ.