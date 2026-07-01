Mbappe vượt Klose, áp sát Messi: Thay đổi lịch sử World Cup

Mbappe vẫn quá xuất chúng

Đội tuyển Thụy Điển đã gây khó khăn cho Pháp trong nửa đầu trận đấu, với khối bê tông chặt chẽ, kín kẽ để giữ tỷ số 0-0. Học trò HLV Graham Potter hiểu rằng khi gặp Pháp, phòng ngự triệt để là con đường duy nhất. Hầu hết các đối thủ của Pháp đều tư duy như vậy, nhưng ngăn được "Les Bleus" hay không là chuyện khác. Bởi Pháp không chỉ mạnh, mà còn có tiền đạo rất có thể sẽ vươn lên hàng xuất chúng nhất lịch sử World Cup, như Kylian Mbappe.

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Ở trận gặp Thụy Điển vừa khép lại trên sân MetLife, Mbappe chỉ cần một khe hở xuất phát từ đường thả bóng thuận lợi của Ousmane Dembele để xé rách lưới thủ môn Zetterstrom. Phút 45, khi đường đến cầu môn Thụy Điển vẫn đặc quánh bóng áo vàng, Mbappe vẫn tìm ra khe hở. Anh di chuyển khôn ngoan vào góc trái vòng cấm, rồi cứa lòng đưa bóng vượt qua rừng người để mở tỷ số cho Pháp.

Mbappe rực sáng với cú đúp vào lưới Thụy Điển ẢNH: REUTERS

Mbappe chỉ cần một khoảng trống nhỏ, trong một tích tắc duy nhất, để kéo sập "bê tông Thụy Điển". Đó là sự khác biệt của chân sút sinh 28 tuổi. Anh không cần khoảng trống, sẵn sàng chấp nhận cảnh bị theo kèm đến nghẹt thở và đeo bám từng bước rê bóng. Song, Mbappe vẫn tạo nên khác biệt nhờ xử lý bóng nhanh, gọn và chuẩn mực.

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Màn tỏa sáng của Mbappe được ấn định ở phút 74, với pha phá bẫy việt vị, bứt tốc rồi tiếp tục thả lòng đưa bóng vào góc xa. Chỉ sau 4 trận ở World Cup, anh lập 3 cú đúp. Trận nào của Pháp, Mbappe cũng in dấu giày vào bàn thắng, không ghi bàn thì cũng kiến tạo. 8 năm sau ngày chào sân World Cup, chân sút của Pháp đang ở độ chín nhất sự nghiệp, khi không chỉ lập công, mà còn tạo đột biến, cầm trịch lối chơi và thể hiện phong thái thủ lĩnh thực thụ.

Bám đuổi Messi và phá kỷ lục

Người Pháp từng xem năm 1998 là cột mốc huy hoàng bởi chức vô địch World Cup đầu tiên, và cũng năm đó Mbappe ra đời.

Mbappe chỉ còn kém Messi 1 bàn trên đường đua chân sút vĩ đại nhất World Cup ẢNH: REUTERS

Chân sút sinh ra tại Bondy chỉ cần chưa đến 3 kỳ World Cup để có 18 bàn thắng. Anh ghi 4 bàn ở World Cup 2018, trong đó có pha lập công vào lưới Croatia ở chung kết, để đưa Pháp lần hai bước lên đỉnh cao.

Đến World Cup 2022, Mbappe ghi 8 bàn, trong đó có hat-trick vào lưới Argentina ở chung kết. Còn ở giải năm nay, chân sút 28 tuổi đã có 6 bàn, khi giải đấu còn rất dài.

Mbappe vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 cùng Lionel Messi, khi cùng có 6 bàn. Còn trên đường đua tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời, Mbappe có 18 bàn, vượt qua Miroslav Klose để độc chiếm ngôi nhì. Mbappe cũng chỉ còn kém ngôi đầu của Messi 1 bàn duy nhất. Và nên nhớ, chặng đường của Pháp ở World Cup 2026 có lẽ còn dài.

Pháp đối đầu Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026. Nếu thắng, Mbappe cùng đồng đội gặp Ma Rốc hoặc Canada ở tứ kết. Chuyện Mbappe san bằng thành tích với Messi dường như chỉ còn là thời gian.